Ein Tag als Finanzbeamtin oder Finanzbeamter – Zukunftstag in einem Brandenburger Finanzamt

Am 23. April können Schülerinnen und Schüler einen Tag lang in die Berufswelt der brandenburgischen Finanzverwaltung eintauchen. Im Rahmen des Zukunftstages werden im Ministerium der Finanzen und in einigen Brandenburger Finanzämtern Plätze für Jugendliche ab Klasse 7 angeboten.

Die Finanzämter geben für einen Tag Einblick hinter die Kulissen. Mit dabei sind in diesem Jahr die Finanzämter in Angermünde, Brandenburg an der Havel, Calau, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Königs Wusterhausen und Nauen sowie das Finanzministerium in Kooperation mit dem Finanzamt Potsdam.

Für den Zukunftstag und einen der oben genannten Standorte können sich Schülerinnen und Schüler online bis zum 20. April anmelden.

Die Finanzverwaltung des Landes bietet jedes Jahr mehrere Dutzend Studien- und Ausbildungsplätze an. Gesucht werden Interessierte für ein duales Studium zur Diplom-Finanzwirtin bzw. zum Diplom-Finanzwirt sowie für eine Ausbildung zur Finanzwirtin bzw. zum Finanzwirt für eine spätere Tätigkeit in den Finanzämtern. Wer sich für eine solche Ausbildung oder ein Studium in der brandenburgischen Finanzverwaltung interessiert, kann beim Hochschul- und Ausbildungsinformationstag am 26. September 2026 in Königs Wusterhausen mehr über die Studien- und Ausbildungsangebote erfahren sowie den modernen Campus der Landesfinanzschule und der Fachhochschule für Finanzen kennenlernen.

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