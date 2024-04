Countdown zum Zukunftstag im Land Brandenburg läuft

Am 25. April geht der Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg in die nächste Runde. Unternehmen, Handwerksbetriebe, Hochschulen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen öffnen erneut ihre Türen für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 – digital und vor Ort. Im Rahmen des eintägigen Schnupperpraktikums können jungen Menschen Einblick in die Vielfalt der Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Land Brandenburg bekommen – ganz frei von überholten Geschlechterklischees!

Landesweit sind auf der Aktionslandkarte bereits 567 Veranstalter mit rund 890 Angeboten und über 10800 Plätzen vertreten. In Potsdam-Mittelmark stehen bisher 51 Veranstaltungen für Jugendliche in der Region zur Verfügung, die bereits zum großen Teil ausgebucht sind. Betriebe und Institutionen können noch bis zum 14. April 2024 über die Aktionslandkarte auf der Onlineplattform Plätze anbieten und so um Nachwuchs werben. Schülerinnen und Schüler können sich noch bis zum 21. April ihren Platz sichern.

Die Teilnahme ist kostenfrei! Für alle Angebote, die auf der Aktionslandkarte eingetragen sind, hat das Organisationsteam des Zukunftstags eine (subsidiäre) Unfall- und Haftpflichtversicherung für teilnehmende Schülerinnen und Schüler abgeschlossen.

Am 25. April 2024 jährt sich der Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg zum 22. Mal. Der Zukunftstag findet jährlich parallel zum bundesweiten „Girls‘ und Boys‘ Day“ statt und wird vom Ministerium für Bildung des Landes Brandenburg betreut und finanziert.

Foto: Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg