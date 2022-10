Von Frank Sinatra bis Manfred Krug

In Teltow startet am 21. Oktober eine Reise durch die Ära des Swing. „Robert & The Music Blend“ halten für das Publikum Musik, Charme und Witz bereit.

Grafik: Stadt Teltow

Am Freitag, 21. Oktober, beginnt für Musikfans ab 20:00 Uhr eine musikalische Reise durch die Ära des Swing. Zusammen mit „Robert & The Musik Blend“ begibt sich auf eine Tour von gestern bis heute, gepaart mit einer Mischung aus Charme und Humor. Ein Programm von Frank Sinatra über Michael Bublé, Harald Juhnke bis zu Roger Cicero, Manfred Krug und dem Rat Pack, von amerikanischen Swing-Nummern bis hin zu modernen Hits.

Die Band vereint den jungen Entertainer Robert Mietzner, Gewinner des Deutschen Rock & Pop-Preises 2015, mit Profimusikern aus Rock-Formationen wie Stern Meißen, Lift, Transit oder der Veronika-Fischer-Band in ihrem vollen Liveprogramm.

Die Eckdaten zum Konzert:

Konzert: „Robert & The Music Blend“

Wann: Freitag, 21. Oktober 2022

Einlass ab 19:30 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

Wo: Stubenrauchsaal im Neuen Rathaus Teltow, Marktplatz 1-3, 14513 Teltow

Tickets kosten im Vorverkauf 15,- EUR bzw. ermäßigt 12,- EUR und sind in der Tourist-Information (Marktplatz 1-3, 14513 Teltow) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. An der Abendkasse sind Karten für 18,-EUR erhältlich. PM

Titelbild: Music Blend