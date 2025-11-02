Großbrand am Teltowkanal: Lichterfelder Industriegebäude in Flammen

Wie verschiedene Publikationen melden, brennt am Barnackufer in der Nähe des Teltowkanals ein Industrie- und Bürogebäude. Obwohl nach Angaben der Feuerwehr dort keine Gefahrstoffe gelagert waren, ist in weiterem Umkreis mit einer erheblichen Geruchsbelästigung durch Rauch zu rechnen.

Am Sonntagmorgen ist in einem Industrie- und Bürogebäude am Lichterfelder Barnackufer ein Großbrand ausgebrochen, der nach Angaben der Feuerwehr, die mit einem großen Löschtrupp und schwerem Gerät vor Ort ist, eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern umfasst. Der Umweltdienst der Feuerwehr hat bisher keine Gefahrstoffe festgestellt, die Rauchwolke erstreckte sich jedoch über einen großen Bereich.

Wie man hört, gab es zunächst auch Probleme bei der Löschwasserbeschaffung – obwohl der Teltowkanal nebenan liegt. Offenbar half man sich mit Wasser aus Hydranten vom Gelände des naheliegenden Kraftwerks.

Personenschäden gab es nicht, da der Brand glücklicherweise am Wochenende ausbrach, als niemand auf dem Gelände war.

Mittlerweile sieht man zwar keine offenen Flammen mehr, aber die Feuerwehr überwacht die Brandstelle weiterhin, da es noch Glutnester und Schwelbrände geben könnte, die unter Umständen das Feuer neu entfachen. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Feuerwehr noch längere Zeit vor Ort bleibt.

Außerdem ist das Dach des Gebäudes eingestürzt, wodurch die Gesamtstatik möglicherweise nicht mehr gewährleistet ist. Das Betreten ist daher gefährlich, Statiker müssen überprüfen, was zulässig ist.

Die Brandursache wird genau untersucht, wenn die Löscharbeiten endgültig abgeschlossen sind. Bisher ist noch nicht klar, was den Großbrand ausgelöst haben könnte.

Foto: Pixabay lizenzfrei