49ers fahren zum Rivalen nach Bernau

Am 13. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB werden die TKS 49ers im nächsten Derby vom SSV Lok Bernau empfangen und treten somit die zweitkürzeste Auswärtsreise der Saison an. Mit einem Sieg würde man in der Tabelle an den Bernauern vorbeiziehen und einen weiteren Schritt Richtung Playoffs machen. Los geht es am Samstag, den 4. Januar, um 19:00 Uhr.

Am ersten Wochenende des neuen Jahres treffen die TKS 49ers in ihrem zweiten Derby hintereinander auf den SSV Lok Bernau. Es ist das erste Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit, jedoch nicht das erste Kapitel in der langen Geschichte der hitzigen Duelle zwischen diesen beiden Teams. Nach zwei Siegen in Folge haben die 49ers endlich das Momentum auf ihrer Seite und sind fest entschlossen, diesen Schwung mit ins Auswärtsspiel nach Bernau zu nehmen. Ein Sieg wäre nicht nur ein wichtiger Erfolg im Derby, sondern könnte auch entscheidend für die Playoff-Plätze sein, da die 49ers mit einem Sieg an Bernau vorbeiziehen könnten. In der Vorbereitung zeigten die 49ers bereits eine starke Offensivleistung gegen die Bernauer und gewannen das Spiel. Diese Form wollen sie nun erneut auf das Parkett bringen. Allerdings gilt es, sich auf die Stärken der Bernauer einzustellen. Insbesondere Ex-49er Akim Jonah, der mit durchschnittlich 13,9 Punkten und 8,2 Rebounds pro Spiel eine ständige Gefahr unter dem Korb darstellt, wird eine Herausforderung für die Defensive der 49ers. Auch die Guards Abdulah Kameric und Uzziah Dawkins sind mit 15,6 bzw. 18,5 Punkten pro Spiel starke Scorer, die jederzeit Feuer fangen können. Ob Elias Rapieque, welcher mit einer Doppellizenz bei Alba Berlin bereits in der Bundesliga und in der Euroleague regelmäßig zum Einsatz kommt, spielt, ist unklar. 49ers-Headcoach Dorian Coppola weiß um die Bedeutung dieses Spiels und hat sein Team gut auf die Herausforderungen vorbereitet. Für ihn zählt es am Wochenende nur, als Sieger die Halle zu verlassen.

Starten wird die Partie am Samstag um 19:00 Uhr in der neuen Sparkassen-Arena in Bernau. Tickets sind Onlineshop der Gastgeber zu erwerben. Ein Livestream wird ebenfalls übertragen.

