Stahnsdorf: Neue Online-Umfrage für Kinder und Jugendliche

Die zweite Online-Umfrage der Gemeinde Stahnsdorf hat bereits am 9. März begonnen, wohl überlagert von der allgegenwärtigen Corona-Berichterstattung fiel die Beteiligung mit 6,5 Prozent bisher recht mau aus, obwohl die Zielgruppe ohne Schule derzeit viel Zeit hätte. Darum möchte die Verwaltung noch einmal an die Umfrage erinnern, an der die 1693 teilnahmeberechtigten Personen in Stahnsdorf noch bis zum 3. April mitwirken können. Die Umfrage richtet sich an die Kinder und Jugendlichen von zehn bis 18 Jahren und befasst sich mit dem Thema Identifikation. „Wir befragen zum ersten von mehreren Oberthemen der vergangenen Kinder- und Jugendkonferenz (KiJuKo). Es geht um Identifikation, also den individuellen Bezug zum Heimatort“, erklärt Bürgermeister Bernd Albers.

So wird gefragt, was den Kindern und Jugendlichen besonders an ihrem Heimatort Stahnsdorf gefällt (Freizeitangebote, Mitsprachemöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten) und was jemanden dazu bewegen könnte, wegzuziehen oder auch zu bleiben. „Auch das individuelle Sicherheitsgefühl interessiert uns oder bestehende, aber auch eventuell fehlende Online-Informationsangebote“, sagt Albers noch.

Bisher haben 110 Personen teilgenommen. Die Kinder und Jugendlichen haben die lebenslang gültige Wähler-ID und das individuelle Passwort bereits per Mail erhalten. Sofern sie sich bereits an der ersten Online-Umfrage zur Zukunft der „Waldschänke“ beteiligt haben, haben sie es bereits damit erhalten. Die Startseite der Befragung ist wie folgt zu erreichen: election.polyas.com/kijube2020

Die Ergebnisse aus der neuen Online-Umfrage in Stahnsdorf werden mit Themen der KiJuKo kombiniert und für die kommunalen Gremien aufgearbeitet. So können die Ergebnisse ein Projektpotenzial für das EJF als Träger des Jugend- und Familienzentrums aufzeigen, aber auch für die Schulsozialarbeit des Paragraph 13 e. V. Die Frage zum Sicherheitsgefühl könnte für den kommunalen Kriminalpräventionsrat interessant sein, die Frage zu Abhängigkeit in Ausbildung und Beruf für die Wirtschaftsförderung, Gewerbe und Ausbildungsbetriebe. Die beiden weiteren KiJuKo-Themenfelder In den kommenden Jahren soll es weitere Online-Umfragen für Kinder und Jugendlich zu den Themen „Freizeit“ und „Engagement“ geben.

Wie auch schon bei der ersten Online-Umfrage in Stahnsdorf wurde auch hier wieder die als rechtssicher zertifizierte Wahlsoftware „Polyas“ genutzt.

Fragen und Anregungen nimmt die Gemeinde wie gewohnt per E-Mail an direktedemokratie@stahnsdorf.de entgegen.

Text: Gemeinde Stahnsdorf