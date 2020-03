Großbeeren: Familienzentrum und Seniorentreff bemalen Ostereier

Das Familienzentrum und der Seniorentreff in Großbeeren veranstalten am 31. März ein gemeinsames Ostereier-Bemalen in der Lindenstraße 18. Die Veranstaltung beginnt um 15:00 Uhr und dauert zwischen zwei und drei Stunden.

Interessierte werden gebeten, sich etwa fünf bereits ausgeblasene Eier mitzubringen. Benötigit werden außerdem ein Stövchen, ein bis zwei leere Plastikbehälter etwa in der Größe einer 1 Kilogramm-Eispackung und ein bis zwei große Einweckgläser. Weitere benötigte Hilfsmittel und Farben werden vom Seniorentreff und vom Familienzentrum zur Verfügung gestellt. Kursleiterin Irene Pacholik zeigt den Teilnehmenden dann, wie sie ihre Ostereier individuell mit Wachstechnik gestalten können.

Das Ostereier-Bemalen ist auch ein tolles Angebot für Kinder. Die jüngsten Teilnehmer sollten aber mindestens acht Jahre alt sein und von einem Erwachsenden begleitet werden.

Die Platzzahl ist begrenzt, darum ist eine Anmeldung nötig, die Daniela Schramm vom Familienzentrum in Großbeeren unter der Rufnummer 0176/53910578 oder per Mail an info@familienzentrum-grossbeeren.com entgegennimmt.

Das Familienzentrum möchte auch künftig gerne weitere Kreativtreffs anbieten und freut sich stets über interessante Vorschläge.

Text: Andrea Nebel/ Foto: Bernadett Rehor