Schlagerstars und Schlagerspaß in Lübars

Am 10. August war es wieder soweit. Rund 20.000 treue Schlagerfans machten sich in Partylaune und bei bestem Wetter auf den Weg zum Schlagerolymp im Reinickendorfer Ortsteil Lübars, um ihre Schlagerstars 11 Stunden lang in Aktion zu erleben.

26 Künstler wie u. a. die Gruppe Dschingis Khan, Frank Zander, Annemarie Eilfeld, Mitch Keller, Ella Endlich, Olaf Henning, Maria Voskania, Bernhard Brink, Pietro Lombardi, Bonitaz, Lichtblick, Beatrice Egli, Sotiria und Rosanna Rocci begeisterten ihre Fans.

Annemarie Eilfeld & Mitch Keller

Heimspiel hatte Olaf Schenk vom bekannten Duo Olaf & Hans. Olaf Schenk ist Pächter des Strandbad Lübars und hat den Schlagerolymp organisiert. Mit seinem Freund Hans konnte er schon viele Erfolge in der Schlagerbranche feiern, so mit dem Hit „Lokalverbot.“ In Lübars war das Duo auch mit ihrer neuen Single „Die Locke“ zu hören.

Olaf & Hans

40.000 klatschende Hände und 20.000 mitsingende Münder stellten es wieder einmal unter Beweis: Schlagerstars sorgten für Schlagerspaß in Lübars.

Alle Liebhaber des Schlagers können sich schon jetzt auf den nächsten Schlagerolymp 2020 am 2. Augustwochenende in Lübars freuen.

Text/Fotos: Uwe Venter