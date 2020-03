Bundespolizei vereidigt neue Polizisten: mehr Neuzugänge

186 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bundespolizeidirektion Berlin wurden am 6. März im Abflugbereich des künftigen Hauptstadtflughafens BER als Polizeimeisterinnen und Polizeimeister vereidigt. Ihre Ausbildung haben sie in verschiedenen Aus- und Fortbildungszentren der Bundespolizei gemacht und ihren Dienst Anfang März angetreten.

Im vergangenen Jahr wurden 111 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte vereidigt. Eine so große Anzahl an Neuzugängen wie in diesem Jahr gab es in der Bundespolizeidirektion Berlin bisher noch nicht. Darüber freute sich auch Ulf Strandt, Vizepräsident der Bundespolizeidirektion Berlin. Denn jeder Einzelne der neuen Kolleginnen und Kollegen werde gebraucht. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sprach von der Freiheit des Reisens, die die Beamtinnen und Beamten schützen würden. „Ohne Bundespolizei startet und landet keine einzige Maschine in Berlin.“