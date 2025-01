2025 – Die Trends in der Kfz-Werkstatt

Technologische Transformationen lassen sich zurzeit an jeder Ecke erkennen – und auch die Automobilbranche erlebt eine solche, die auch vor den Werkstätten keinen Halt macht. Zwar müssen sich alle, die sich mit dem Gefährt auf vier Rädern beschäftigen, schon seit der Kommerzialisierung des Pkw regelmäßig auf innovative Entwicklungen einstellen, um den Anforderungen immer modernerer Fahrzeuge gerecht zu werden, doch vollzog sich der Wandel selten derart rapide in so einem großen Maße. „Werkstatt-Trends gehen dabei weit über das viel besprochene Vorpreschen der E-Mobilität hinaus“, erklärt Oliver Taskin, Geschäftsführer der Steel Seal Germany GmbH und Kfz- Experte. „Auch der traditionelle Verbrenner-Markt – der auf absehbare Zeit auch weiterhin den Individualverkehr dominieren wird – befindet sich in stetigem Wandel und darf nicht außer Acht gelassen werden. Doch was hat die Schrauber-Branche in diesem Jahr Neues zu bieten?“



Flüssige Revolution

Bei einem Motor spielen oft die kleinsten Dinge die größte Rolle. So lässt sich ein besonders spannender Trend in der Nutzung von thermisch aushärtenden Flüssigkeiten erkennen. Diese können Einsatz in der Abdichtung von technischen Fahrzeugkomponenten wie Motorblöcken Ölwannen oder Bauteilen im Kühlsystemen finden und verhindern so das hergebrachte Ersetzen mechanischer Dichtungen. Taskin erklärt: „Die thermisch aushärtenden Flüssigkeiten zeichnen sich durch ihre extreme Belastbarkeit und Langlebigkeit aus. Werkstattbesitzer profitieren von geringeren Reparaturzeiten und erhöhter Kundenzufriedenheit.“ Besonders bei hochkomplexen Fahrzeugteilen, die schwer zugänglich oder empfindlich sind, erweisen sich diese innovativen Materialien als echter Gewinn. Beispielsweise dauert der Austausch einer Zylinderkopfdichtung erheblich länger und ist mit deutlich mehr Kosten verbunden, als die Reparatur des defekten Teils durch die Flüssigkeit. „Werkstätten sollten ihr Personal schulen, um diese Technik effektiv einsetzen zu können“, betont der Kfz Experte. „Nur mit dem richtigen Know-how lässt sich das volle Potenzial dieser Innovation nutzen.“



Unverzichtbare Helfer

Unsere Lebensrealität scheint sich von Tag zu Tag immer weiter in den digitalen Raum zu verlegen. Deshalb sollte es niemanden überraschen, dass auch Werkstätten in dieser Hinsicht nachziehen müssen – oder es bereits getan haben. Auch Künstliche Intelligenz (KI) wird im neuen Jahr eine deutlich größere Rolle spielen. Innovative Systeme analysieren Fahrzeugdaten in Echtzeit und erleichtern so eine präzise Fehlererkennung. „Moderne Pkw besitzen immer komplexere elektronische Systeme“, berichtet Taskin. Ohne digitale Diagnosetools scheint es mittlerweile kaum noch möglich, Fehlerquellen schnell und effizient zu identifizieren.“ Die Software dieser digitalen Werkzeuge erhält regelmäßig Updates, um mit den neuesten Fahrzeugmodellen kompatibel zu bleiben. Deshalb führt der Geschäftsführer von Steel Seal Germany weiter aus: „Werkstattbesitzer sollten darauf achten, dass ihre Diagnosetools stets auf dem aktuellsten Stand sind. Dadurch lassen sich Ausfallzeiten und kostspielige Fehler vermeiden. Wer dies nicht beachtet, schenkt der Konkurrenz am Markt einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.“



Nachhaltigkeit als Dauerbrenner

Neben Effizienz und innovativer Technologie erweist sich in der Branche schon seit Jahren der Faktor Nachhaltigkeit als erheblicher Pluspunkt. Nun rücken besonders umweltfreundliche Materialien in den Fokus. Reparaturen mit recycelbaren oder biologisch abbaubaren Werkstoffen gehören zunehmend zum Standardrepertoire. „Nachhaltigkeit beeinflusst die Entscheidung vieler Kunden. Werkstätten, die umweltfreundliche Lösungen anbieten, verschaffen sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil“, hebt Taskin hervor. “Reparieren statt Demontieren” lautet seine Devise. Auch die energetische Optimierung von Werkstattgebäuden erhält eine immer höhere Relevanz und deckt gleich zwei positive Aspekt ab. Daher empfiehlt der Kfz-Experte, im Jahr 2025 in LED Beleuchtung und energieeffiziente Maschinen zu investieren: „Diese Maßnahmen reduzieren eben nicht nur die Betriebskosten, sondern steigern gleichzeitig auch die Umweltfreundlichkeit des Betriebs und verbessern das öffentliche Image.“

Oliver Taskin, Geschäftsführer der Steel Seal Germany GmbH und Kfz-Experte / Quelle: Steel Seal Germany GmbH

Wissen bleibt der Schlüssel

Neuerungen und Trends kommen in einem immer höheren Tempo auf die Automobil-Branche zu. Doch dürfen Werkstattbesitzer bei aller Innovation nicht vergessen: Der größte Erfolgsfaktor ist und bleibt gut geschultes Personal. „Nur wer mit der technologischen Entwicklung Schritt hält, kann langfristig erfolgreich bleiben“, unterstreicht Taskin. „Schulungen, Fachmessen und Netzwerke sind wichtige Ressourcen, die Werkstattbesitzer nutzen sollten. Auch gilt es, die Angebotspalette immer im Blick zu behalten und neueste Entwicklungen zu erkennen. Wer beispielsweise noch nie von thermisch aushärtenden

Flüssigkeiten gehört hat, kann seinem Kunden mit der defekten Zylinderkopfdichtung diesen Weg auch nicht aufzeigen. So bleibt der Service auf der Strecke.“ Mit einem klaren Blick für die neuesten Trends und einem Engagement für Innovation können Werkstätten nicht nur den Anforderungen moderner Fahrzeuge gerecht werden, sondern auch ihre Position an einem hart umkämpften Markt stärken.

Foto: Pixabay.com