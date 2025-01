Olaf Scholz besucht die Freiwillig Feuerwehr in Kleinmachnow – und bringt Kuchen mit

Der direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises 61, Olaf Scholz, hat am 3. Januar mehrere Termine in Potsdam, Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde und Kleinmachnow wahrgenommen. Olaf Scholz kandidiert in dieser Region für den Bundestag – rund 232.000 Menschen sind hier wahlberechtigt.

Bundeskanzler Olaf Scholz kandidiert erneut als SPD-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis 61. „Als Bundeskanzler trage ich Verantwortung für das Wohl aller Menschen in unserem Land. Diese Verantwortung möchte ich auch weiterhin als euer Abgeordneter tragen“, heißt es in einem Schreiben von Scholz an die SPD-Mitglieder in seinem Wahlkreis in Potsdam und Umgebung. Am Freitag nahm Olaf Scholz mehrere Termine im Wahlkreis 61 wahr. Nach einem Treffen im Regine-Hildebrandt-Haus mit Vertreterinnen und Vertretern des KiTA-Elternbeirates Potsdam traf er sich in der AWO-Kindertagesstätte „Kinderland“ im Schlaatz mit dem AWO-Vorstand, der Kita-Leitung und Kita-Eltern zu einem Gespräch.

Gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke besuchte Olaf Scholz anschließend den Hauptsitz des Triebwerksherstellers Rolls-Royce in Dahlewitz. Nach einem Gespräch mit der Unternehmensleitung besichtigte Scholz den Standort, an dem rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind. Der Rundgang führte unter anderem durch das Aircraft Availability Centre, die Lehrwerkstatt für angehende Fluggerätmechanikerinnen und -mechaniker, die Triebwerksmontage sowie das XL-Testbed, in dem Trent-Großtriebwerke überholt und getestet werden.

Im Waldhaus in Ludwigsfelde, wo Sozialmanagement im Land Brandenburg e.V. (Solbra e.V.) regelmäßig Lebensmittel an Bedürftige ausgibt, wurde Olaf Scholz von den Vorsitzenden sowie der Projektleiterin des Vereins begrüßt. Hier hatte Olaf Scholz die Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebensmittelausgabe kennenzulernen und sich über ihre Arbeit zu informieren – anschließend wurde Olaf Scholz auch praktisch in die Lebensmittelausgabe eingewiesen. Nach einer kurzen Fahrt zu den Räumlichkeiten des Vereins in der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde lernte Olaf Scholz auch das solidarische Kaufhaus des Vereins kennen und tauschte sich in einem Gespräch mit den Vorsitzenden und der Projektleitung aus.

Am frühen Nachmittag machte Olaf Scholz in Kleinmachnow Station, um die Wache der Freiwilligen Feuerwehr zu besuchen. Gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Kleinmachnow besichtigte Olaf Scholz die Gerätschaften und Räumlichkeiten vor Ort und bedankte sich bei den Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz vor Ort. Als kleines Dankeschön hatte der Bundeskanzler mehrere Tüten mit Gebäck mitgebracht. Olaf Scholz ließ sich alle Einsatzfahrzeuge genau erklären und fuhr auch mit dem Hubrettungsfahrzeug mit.

Neben vier Löschfahrzeugen verschiedener Art, einem Führungsfahrzeug sowie einem Hubrettungsfahrzeug besitzt die Feuerwehr Kleinmachnow einen Kommandowagen, drei Transportfahrzeuge und ein Boot.

Der Wahlkreis 61 umfasst die kreisfreie Stadt Potsdam sowie Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf, Teltow und Ludwigsfelde. Bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 hatte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz das Direktmandat im Wahlkreis 61 gewonnen. Der Potsdamer erhielt 64.270 Stimmen und erreichte 34,0 Prozent der Erststimmen. Zweite im Wahlkreis wurde die Potsdamer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) mit 35.452 Stimmen und 18,8 Prozent.

Die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag wurde auf Sonntag, den 23. Februar, festgesetzt. Ursprünglich war der 28. September vorgesehen. Um nach dem Bruch der Regierungskoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP Neuwahlen herbeizuführen, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt – und wie erwartet verloren. Daraufhin schlug er dem Bundespräsidenten vor, den Bundestag aufzulösen. Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier hat am 27. Dezember den 20. Deutschen Bundestag gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes aufgelöst.

Fotos: Redaktion