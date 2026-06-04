S-Bahn-Quartier: Alle Beiträge zum Städtebau-Wettbewerb online

Seit dem 03. Juni sind alle 30 Beiträge, über die das Preisgericht im Wettbewerbsverfahren „Städtebaulicher und freiraumplanerischer Wettbewerb ‚S-Bahn-Quartier Stahnsdorf‘“ zu befinden hatte, für Jedermann online abrufbar.

Für die drei prämierten Beiträge und die sieben Beiträge mit Anerkennung sind dort gleichfalls die Jury-Protokolle mit Kommentierungen hinterlegt. Die 30 Beiträge sind mit denjenigen Kennnummern hinterlegt, mit denen sie auch den rund 850 Besucherinnen und Besuchern am 28. und 29. Mai in der alten Sporthalle des Lindenhof-Grundschule präsentiert wurden. An jenen drei Tagen vor Pfingsten wurden die Planunterlagen an Schautafeln der Stahnsdorfer Bevölkerung gezeigt.

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Stahnsdorf ab 12 Jahren sind hiermit nochmals aufgerufen, sich an der Online-Bürgerbefragung zu beteiligen. Für diese ist eine Online-Registrierung erforderlich nur noch bis einschließlich 10. Juni möglich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind bereits mehr als 520 Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfer vorangemeldet.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf