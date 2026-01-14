Förderverein für das Teltower Rübchen e.V. auf der Grünen Woche

Am 14. Januar öffnet die Grüne Woche in Berlin ihre Pforten. Die erste Ausgabe der international wichtigsten Messe für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau fand im Februar 1926 statt. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist mit Stand auf der Messe vertreten. Neu dabei wird der Förderverein für das Teltower Rübchen e.V. sein, um auf die Delikatesse aufmerksam zu machen.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist mit seinem Gemeinschaftsstand in der Brandenburg Halle (Halle 21a) wieder aktiv dabei. Es präsentieren sich erneut lokale Produzenten mit eigenen kulinarischen Köstlichkeiten. Ein Schwerpunkt liegt diesmal in der touristischen Angebotsvielfalt zwischen Fläming und Havel. Das Design des Standes ist Ausdruck der Zusammenarbeit auf der Internationalen Grünen Woche – so präsentiert sich die Region als Gastgeber der Welt. „Potsdam-Mittelmark freut sich auf die 100. Grüne Woche, die jedes Jahr ein tolles Schaufenster für die kleinen und mittleren Unternehmen aus dem Landkreis mit ihren vielfältigen Produkten bietet. Allen Besucherinnen und Besuchern aus Deutschland und der ganzen Welt bringen wir landwirtschaftliche Betriebe und Direktvermarkter näher. Das zeigt die außerordentliche Vielfalt in Potsdam-Mittelmark.“, sagt Landrat Marko Köhler.

Was erwartet die Besucher 2026

Zum Brandenburg-Tag am 19. Januar steht Damelang (Gemeinde Planebruch) im Mittelpunkt. Der Flämingort ist Gastgeber für das Brandenburger Dorf- und Erntefest im September des Jahres und erhält dafür den Staffelstab aus den Händen der Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt. Landrat Marko Köhler gehört zu den Gratulanten und ist ebenfalls am Fläming-Tag vor Ort dabei, der vom Tourismusverband Fläming e.V. organisiert wird und am 20. Januar stattfindet. Erstmals dabei sind die „Greenfinch – Kaffeerösterei Herrmann“, die Bioregion Havelland und die „Bäcker Markus“ aus der Gemeinde Michendorf. Neu dabei wird auch der Förderverein für das Teltower Rübchen e.V. sein, um auf die Delikatesse aufmerksam zu machen. Zum Havelland-Tag am Freitag, den 23. Januar erwartet der Tourismusverband Havelland e.V. viele interessierte Besucherinnen und Besucher – auch der Erste Beigeordnete des Landkreises Potsdam Mittelmark, Dr. Steven Koch, hat sein Erscheinen angekündigt.

Da sie unter anderem während des Zweiten Weltkriegs und der Corona-Pandemie ausfiel, ist die diesjährige Ausgabe der Grünen Woche nicht die 100. Fototermin zum Start der Grünen Woche 2026: Joachim Rukwied, Präsident des Deutschern Bauernverbandes e.V, Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und Dr. Mario Tobias, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin © Messe Berlin GmbH

Erfahrene Messeteilnehmerin ist die Rädigker Agrargesellschaft mit den beliebten kaltgepressten Rapsölen. Landwirtschaft aus Leidenschaft wird der Syringhof mit Spezialitäten rund um den Kürbis präsentieren. Und auch die Kräuterwerkstatt von Heidi Knappe aus Ferch – auch „Kräuter-Heidi“ genannt- ist mit ausgefallenen Produkten erneut vor Ort.

Ebenfalls präsentiert sich aus der Stadt Bad Belzig der Old Sandhill Whisky, der nach traditioneller Weise hergestellt wird. Abgerundet wird der Auftritt durch die Puppenund Bärenmanufaktur „Kaiser-Bär“ aus Schlamau. Die Präsentation am Stand von Potsdam-Mittelmark spiegelt auch in diesem Jahr die Vielfalt des Leistungsspektrums im ländlichen Raum wider. Die beteiligten Unternehmen aus dem Landkreis Potsdam Mittelmark nutzen die Chance, sich neben dem Berliner Publikum auch internationalen Gästen zu empfehlen. Immerhin werden wieder 300.000 Besucherinnen und Besucher auf der Grünen Woche erwartet.

Foto: Landkreis Potsdam-Mittelmark / © Messe Berlin GmbH