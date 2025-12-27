Das Jahr 2025 in 12 Bildern aus der Region

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Die Bürgermeisterwahlen in Kleinmachnow, Großbeeren und Teltow, eine Bombenentschärfung an der Kirschblütenallee oder der Einbruch in die Neuen Kammerspiele waren einige der Themen, die unseren Alltag bestimmten. In zwölf ausgewählten Bildern lassen wir das Jahr in unserer Region Revue passieren und freuen uns auf ein spannendes Jahr 2026!

Am 27. Januar jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 80. Mal. In Teltow begann der Gedenktag mit einer Kranzniederlegung am VVN-Mahnmal (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) in der Sandstraße. Anschließend fand ein Gedenkspaziergang entlang der Teltower Stolpersteine zur Grace-Hopper-Schule statt. Dabei hielten Teltower Schülerinnen und Schüler Kurzvorträge über die Teltower Opfer des Holocaust. Foto: Redaktion

Mit deutlicher Mehrheit wurde am 16. Februar in einer Stichwahl Kleinmachnows neuer Bürgermeister gewählt. Auf Bodo Krause (CDU-FDP) entfielen 5.854 der Wählerstimmen. Das entspricht einem Wähleranteil von 55,6 Prozent. Auf Markus Schmidt (SPD) entfielen 4.669 Stimmen, also 44,4 Prozent. Foto: SCTV/ Manfred & Manfred

Nach dem rechtsextremen Angriff auf die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Stahnsdorf gingen am 14. März mehrere hundert Menschen für Solidarität und gegen Nazi-Gewalt auf die Straße. Foto: Ute Bönnen

Im April erstrahlen die Stahnsdorfer Teiche in neuem Glanz. An allen drei Standorten wurden Bäume zurückgeschnitten, um den Eintrag von Laub ins Gewässer zu reduzieren. Außerdem ließ die Gemeinde Rohrkolben und Röhricht entfernen, um der Verlandung der Gewässer entgegenzuwirken. In Abstimmung mit der zuständigen Umweltbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde zudem Schlamm vom Seegrund entnommen. Foto: Gemeinde Stahnsdorf

Am 21. Mai wurde eine Weltkriegsbombe in Teltow erfolgreich entschärft. Für die Entschärfung musste ein Sperrkreis von 600 Metern um den Fundort an der Kirschblütenallee eingerichtet werden. Dieser betraf auch Teile von Steglitz-Zehlendorf. Rund 5.600 Menschen waren von der Evakuierung betroffen. Foto: Pixabay.com

Am 23. und 26. Juni traf das Sturmtief Ziros auch die Region TKS. Die Feuerwehr fuhr zahlreiche Einsätze. Die alte Linde vor dem Medusentor ist auf zahlreichen historischen Abbildungen zu sehen. Leider ging der Sturm nicht spurlos an ihr vorbei. Foto: Gemeinde Kleinmachnow

Bei der Bürgermeisterwahl am 6. Juli in Großbeeren konnte sich der Kandidat der CDU, Martin Wonneberger, deutlich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Er erreichte das Quorum von mindestens 15 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten und erzielte 59,9 Prozent der Stimmen. Foto: Elisabeth Kaufmann

Im Rahmen des Projekts „Bäume für 17 Ziele“ wurde am 25. August auf dem Friedhof der St.-Andreaskirchengemeinde ein Nachhaltigkeitsbaum gepflanzt. Die neue Esskastanie steht für Frieden, als Grundlage für nachhaltige Entwicklung und Wohlstand. Foto: Redaktion

Im September fand in Teltow die Bürgermeisterwahl statt. Auf dem Foto sind der Wahlsieger Andre Freymuth sowie die Bürgermeister von Kleinmachnow, Bodo Krause, und Stahnsdorf, Bernd Albers, zu sehen. Andre Freymuth (CDU) setzte sich am 28. September gegen Carmen Eller-Funke (SPD) durch und folgt Thomas Schmidt (SPD) als Bürgermeister nach. Zur Wahl waren 22.913 Personen berechtigt, von denen 11.201 ihre Stimme abgaben. (Wahlbeteiligung von 48,9 Prozent)

Foto: Elisabeth Kaufmann

Vom 3. bis 5. Oktober fand das Teltower Stadtfest statt. Zu den musikalischen Höhepunkten zählten unter anderem The Weather Girls, Spirit of Smokie feat. Dean Barton, die Venga-Venga-90er-2000er-Mega-Show, die Dorfrocker auf ihrer „Das ganze Dorf rockt“-Tour 2025, Schlagerstar Mitch Keller, die Petry-Kultshow, die Band „Hasenscheiße“ mit dem Schauspieler Christian Näthe, der niederländische Seifenblasenkünstler Elias und viele mehr.

Foto: RTphotography Rene Teichmann/Brando