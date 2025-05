Wie die Stadt Teltow mitteilt, wurde die bei Bauarbeiten in Höhe des Marienfelder Angers am 19. Mai gefundene Weltkriegsbombe am Nachmittag des 21. Mai entschärft. Der seit dem frühen Morgen bestehende Sperrkreis von 600 Metern ist aufgehoben. Die Lichterfelder Allee ist wieder für den Verkehr freigegeben.

Foto: Pixabay.com Grafik: Stadt Teltow