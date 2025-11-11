Fit für das Online-Banking – Praxisworkshop im Rathaus Kleinmachnow mit Sparkasse und Kreisvolkshochschule PM

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) veranstaltet gemeinsam mit der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark am 18. November von 10:30 bis 12:00 Uhr einen Praxisworkshop zum Online-Banking für Interessierte, insbesondere für Seniorinnen und Senioren, im Rathaus Kleinmachnow.

Schritt für Schritt werden die wichtigsten Funktionen erklärt und offene Fragen beantwortet: die 2-Faktor-Verifizierung über die Push-TAN-App oder das TAN-Lese-Gerät, das Durchführen von Überweisungen, das Erstellen von Daueraufträgen, das Abrufen des Kontostands und das Vornehmen von Lastschriftrückgaben.

Das Online-Banking ist längst keine Frage des Alters mehr. Laut der aktuellen Bitkom-Studie (2024) sind es in der Altersgruppe ab 65 Jahren bereits 54 Prozent, in der Altersgruppe von 50-64 Jahren sogar 92 Prozent, die regelmäßig Online-Banking nutzen. Dennoch haben einige der Kundinnen und Kunden von Banken und Sparkassen noch Berührungsängste oder haben Fragen zur Technik, Sicherheit oder Betrugsprävention. Deshalb unterstützt die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) gern mit Aufklärung und finanziellen Bildungsangeboten für alle Altersgruppen. Gemeinsam mit dem Sparkassen-Beratungsdienst „Geld und Haushalt“ werden zudem in der Region regelmäßig Vorträge und kostenlosen Informationsveranstaltungen angeboten zu allen Themen rund um die Finanzen.

„Finanzielle Bildung und wirtschaftliche Kompetenzen sind die Grundlagen für eine nachhaltige Lebensplanung. Ob in der Schule, in der Familie oder im Rentenalter: Ein kompetenter und planvoller Umgang mit Geld ist eine wichtige Fähigkeit, um die eigenen Finanzen im Gleichgewicht zu halten und das Leben erfolgreich zu gestalten. Dabei möchten wir unsere Kundinnen und Kunden ganz praxisnah begleiten und unterstützen“, erläutert Ingo Ruppert, Filialdirektor in Kleinmachnow.

In dieser Informationsveranstaltung erhalten Interessierte einen ersten Überblick über die Möglichkeiten des Online-Bankings. Sie erfahren, welche technischen Voraussetzungen benötigt werden, wie Überweisungen und Kontostandsabfragen durchgeführt werden können und welche Sicherheitsaspekte beim Online-Banking zu beachten sind. Bei diesem Basisangebot wird kleinschrittig vorgegangen und viel Zeit für offene Fragen gelassen. Zusätzlich gibt es Informationen rund um Bezahlverfahren im Internet und das Geld abheben außerhalb der Sparkassenfiliale. Für konkrete Fragen und praktische Unterstützung stehen auch Beraterinnen und Berater der Kleinmachnower Geschäftsstelle zur Verfügung.

Aufgrund begrenzter Plätze bitten wir um Anmeldung unter kleinmachnow@kvhs-pm.de oder telefonisch unter 033203 803710 gebeten.

Foto: Pixabay.com