Neuer Ausbildungsführer für Potsdam-Mittelmark

Der Landrat von Potsdam-Mittelmark, Marko Köhler, und der Beigeordnete Dr. Christoph Löwer haben am 18. Oktober gemeinsam mit den Verantwortlichen des Netzwerkes Schule & Wirtschaftsforum PM den neuen Ausbildungsführer für Potsdam-Mittelmark veröffentlicht.

Die 13. Auflage des Ausbildungsführers PM, die im Rahmen des Parcours zur Berufs- und Studienorientierung JOB NAVI PM vorgestellt wurde, enthält eine breite Palette an Informationen zu freien Ausbildungsplätzen, Ferienjobs und Praktikumsstellen im Landkreis. Dies bietet den Schülern die Möglichkeit, die für sie passende berufliche Laufbahn zu finden und sich rechtzeitig für die gewünschten Stellen zu bewerben. „Der Ausbildungsführer PM hat eine besondere Bedeutung für die regionale Bildungslandschaft und die berufliche Entwicklung der Jugendlichen im Landkreis, er ist zu einem festen Instrument der Berufsorientierung an unseren weiterführenden Schulen geworden“, betont Landrat Marko Köhler.

Das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM der Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH koordinierte in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Potsdam-Mittelmark die Erstellung und Herausgabe der mittlerweile 13. Auflage der Ausbildungsbroschüre. Mandy Große, Linda Schröder und Caroline Stallbaum vom Netzwerk bedanken sich erneut bei den regionalen Unternehmen, Hochschulen und Institutionen, denn nur so ist es möglich, den Schülerinnen und Schülern des Landkreises einen umfassenden Überblick über Ausbildungsplätze sowie Ferienjobs und Praktika in der Region zu bieten.

Der Ausbildungsführer PM ist eine jährlich erscheinende Publikation, die in Form einer Broschüre an die weiterführenden Schulen des Landkreises verteilt wird. Die Schülerinnen und Schüler erhalten so die Möglichkeit, sich frühzeitig über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in den regionalen Unternehmen zu informieren und ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Zusätzlich steht eine PDF-Version des Ausbildungswegweisers im Internet zum kostenlosen Download bereit.

Foto: Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH