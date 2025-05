Am 22. Mai wurde der Polizei eine Schmiererei an einem Grabstein auf dem Friedhof in Stahnsdorf gemeldet, informiert die Polizeidirektion West. Unbekannte Täter hatten den Grabstein im Zeitraum von Anfang Mai bis zum 21. Mai mit ehrverletzenden Worten beschmiert. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und der Sachbeschädigung aufgenommen.

Foto: Pixabay.com