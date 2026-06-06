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60 Jahre Kita Benjamin Blümchen in Ludwigsfelde – Initiative Familie in LU e.V. unterstützte das Jubiläumsfest

Redaktion

Bei sommerlichen Temperaturen feierte die Kita Benjamin Blümchen am 5. Juni ihr 60-jähriges Bestehen. Neben einer Bildergalerie zur 60-jährigen Kitageschichte, einem Benjamin-Blümchen-Modell in Lebensgröße und einer Hüpfburg warteten zahlreiche Mitmachstationen auf die vielen Kinder, Eltern und Gäste.

Die Mitglieder der Initiative Familie in LU e. V. unterstützten mit viel Elan, verzierten die kleinen und großen Festbesucher mit farbenfrohen Glitzertattoos und verteilten unzählige Heliumballons. Zudem gab es zahlreiche Geschenke: Die Vertretenden der Stadtverwaltung Ludwigsfelde hatten neben einem neu designten Kita-Schild auch für jede Kitagruppe ein „Warmies“-Wärmekissen im Gepäck. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein musikalisches Bühnenprogramm der Jüngsten, für das sie Standing Ovations erhielten.

„Es war ein rundum gelungenes Jubiläumsfest mit vielen glücklichen Gesichtern. Ein großes Dankeschön geht an die Stadtverwaltung Ludwigsfelde, an die Mitglieder des Fördervereins, an die vielen Sponsoren der Tombola sowie an den Initiative Familie in LU e.V. für die tolle Unterstützung und die großzügigen Sachpreisspenden.“, betonte stellvertretende Einrichtungsleiterin Madleine Sarichta.

Foto: Initiative Familie in LU e.V.

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