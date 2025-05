Offener Brief der Bürgerinitiative Stammbahn an den Landrat

In einem offenen Brief protestiert die Bürgerinitiative Stammbahn gegen die Verschlechterung des Busangebots in der Region TKS und wendet sich dabei an Landrat Marko Köhler und den Kreistag von Potsdam-Mittelmark. Hintergrund ist, dass das Liniennetz der kreiseigenen Regiobus GmbH ab dem 1. Juni 2026 aufgrund steigender Kosten ausgedünnt werden soll. Der Schulbusverkehr ist von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen.

„Wir wenden uns an Sie, weil die im Kreistag Potsdam-Mittelmark diskutierte Kürzung des Mittelansatzes für den Busverkehr zu erheblichen Verschlechterungen des Angebots führen würde. Das gilt inbesondere für Buslinien, die die Verknüpfung von Teltow / Kleinmachnow / Stahnsdorf (TKS) mit dem Bf. Teltow, den S-Bahnhöfen Lichterfelde Ost, Teltow Stadt, Zehlendorf und Mexikoplatz sowie dem Bf. Wannsee sicherstellen. Betroffen sind damit Pendlerinnen und Pendler, die täglich in Richtung Berlin oder Potsdam unterwegs sind, aber auch der Schülerverkehr“, heist es in dem Schreiben. Die Umsetzung der vorgestellten Kürzungsvorschläge wäre „ein echter Rückschritt für den Öffentlichen Verkehr. Damit würde der Übergang vom Bus zur Schiene erschwert, und so der Busverkehr noch weniger attraktiv. Die noch vor kurzer Zeit propagierte Verkehrswende würde in ferne Zukunft verschoben, vielmehr wäre es eine Wende rückwärts!“

Laut der kreiseigenen Regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH droht eine Verschlechterung des Angebots auf den folgenden Linien:

− Taktreduktion Streckenabschnitt Teltow Bhf – Sigridshorst Mo-Fr auf Stundentakt (statt HVZ: 20‘-Takt)

− Taktreduktion Linie 184 Samstag auf Stundentakt (statt 20‘-Takt)

− Taktreduktion Linien 620, 622, 623 Samstagabend sowie Sonn- und Feiertag ganztägig auf Stundentakt (statt 30‘-Takt)

− Taktreduktion Linien 626, 627, 629 am Wochenende und an Feiertagen auf 2-Stunden-Takt (statt 60‘-Takt)

− Einstellung Linie 629 S Teltow Stadt – Postviertel am Wochenende und an Feiertagen (statt 120‘-Takt)

− Einstellung Nachtverkehr So/Mo – Do/Fr in TKS (Linien N12, N13)

„Das heutige Busangebot in TKS besteht in dieser Form seit 2009. Die Neuordnung der Linien war auch eine Reaktion auf die niedrigen Fahrgastzahlen auf der S 25, weil der S-Bf. Teltow Stadt bei Inbetriebnahme 2005 nicht in das Busnetz eingetaktet war. Die Neuordnung 2009 brachte eine veränderte Linienführung, die verbesserte Erreichbarkeit der Ortsteile, eine dichtere Vertaktung, mehr Fahrten am Wochenende und ein ausgebautes Nachbussystem, mit Anbindung an den S-Bf. Zehlendorf sowie Potsdam Hbf. Der Erfolg gibt recht: das Fahrgastaufkommen stieg signifikant. Insofern war es folgerichtig, dass der geltende Nahverkehrsplan des Landkreises für die Jahre 2025 bis 2029 eine Taktverdichtung vorsieht. Die in TKS fahrenden Verbindungsrelationen wurden der Angebotskategorie T10 (10-Minuten-Takt) zugeordnet. Diese sieht Mo-Fr von 06:00 bis 09:00 Uhr und 14:00 bis 19:00 Uhr einen 10-Minuten-Takt, von 19:00 bis 20:00 Uhr einen 20-Minuten-Takt und ab 20:00 Uhr einen 30-Minuten-Takt vor. Zu einer Umsetzung kam es allerdings nicht, da es – so die regiobus GmbH – sowohl an den finanziellen Mitteln als auch am Fahrpersonal fehle.“

Abschließend fordert die Bürgerinitiative Stammbahn Landrat Marko Köhler und den Kreistag von Potsdam-Mittelmark auf, zumindest den Status quo zu erhalten.

Foto: Redaktion