Neue Kammerspiele Kleinmachnow: DEMOKRATIE IST…JETZT ERST RECHT

Die Neue Kammerspiele setzen ihr erfolgreiches Format aus Talk, szenischer Lesung und Musik fort. Am 27. Mai lädt das Team der Neuen Kammerspiele und die Sängerin Ilona Nymoen erneut zum politischen Salon ein. Thema des Abends: „Kann unsere Demokratie kippen?“

Diskutieren, streiten, verstehen: Die Veranstaltungsreihe „Demokratie ist … jetzt erst recht“ geht mit prominenten Gästen und brisanten Themen in die nächste Runde. „Kann unsere Demokratie kippen?“ – der Titel des Abends ist bewusst provokant und hochaktuell. Wie stabil ist unsere Gesellschaft angesichts zunehmender Polarisierung und wachsender Zustimmung zu extremen Positionen? Wie blicken Unternehmerinnen und Unternehmer auf die politischen Entwicklungen? Antworten und Perspektiven liefern an diesem Abend hochkarätige Gäste: Nikolaus Blome, Journalist und Kommentator (u.a. SPIEGEL, BILD), Prof. Dr. Ines Zenke, Energierechtlerin und Präsidentin des SPD-Wirtschaftsforums und Tobias Exner, Handwerksunternehmer und Inhaber der Traditionsbäckerei Exner.

Moderiert wird dieser Abend von Ilona Nymoen. Das Format wird seit Januar 2025 monatlich von ihr und den Vorständen Caro Huder und Joachim Kosack geleitet. Der Austausch auf Augenhöhe steht im Zentrum – unabhängig von politischer Couleur.

Nach rund 60 Minuten Diskussionsrunde folgt ein künstlerischer Beitrag: Sopranistin Ilona Nymoen interpretiert Werke von Hanns Eisler – begleitet am Flügel von Sebastian Weiss. Die Musik des aus Österreich stammenden jüdischen Komponisten, der nach seinem Exil in den USA in der DDR unter anderem die Nationalhymne komponierte, trifft mit Texten von Bertolt Brecht den Nerv der Zeit.

Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr, der Eintritt ist frei. Spenden zugunsten der Kulturgenossenschaft oder des Freundeskreises der Neuen Kammerspiele sind willkommen.

Foto: Ute Bönnen