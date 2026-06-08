15. Kleinkunstpreis wurde im Rahmen der Steglitzer Woche verliehen

Vom 22. Mai bis zum 07. Juni fand im Festpark am Teltowkanal (Bäkepark) die 72. Steglitzer Woche statt. Das beliebte Traditionsvolksfest bot 17 Tage lang Live-Konzerte, Fahrgeschäfte und kulinarische Angebote. Der Eintritt war wie gewohnt frei. Am letzten Festtag wurde zudem der Steglitzer Kleinkunstpreis verliehen.

Auf der 72. Steglitzer Woche hatten rund 60 Schausteller ihre Attraktionen aufgebaut. Zu den Höhepunkten zählten das 80 Meter hohe Kettenkarussell, die beliebten Kult-Karussells „Melodiestar” und „Break Dance”, der Autoscooter sowie die Kinderkarussells. Verlosungen, Geschicklichkeitsspiele, das beliebte Pferderennen „Hoppegarten”, Basketball, Entenangeln, Euroball und Dosenwerfen rundeten das Angebot ab. Außerdem gab es einen Biergarten, täglich Live-Musik im Pavillon und ein vielfältiges Bühnenprogramm. Für das leibliche Wohl sorgten ein Gourmet-Imbiss, Gegrilltes, Crêpes, Churros und viele weitere Leckereien.

Am 07. Juni wurde der Kleinkunstpreis auf der Steglitzer Woche zum 15. Mal verliehen. Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Musik, Tanz, Akrobatik, Comedy, Zauberei und Jonglage präsentierten ihr Können in jeweils zwei fünfminütigen Vorführungen. Eine Jury wählte aus allen Auftritten die Top 3 aus. Anschließend durfte das Publikum per Applaus entscheiden, in welcher Reihenfolge die Plätze vergeben werden. Insgesamt wurden 1.250 Euro Preisgeld vergeben.

1. Platz: @berlin_city_girls030

2. Platz: @soleasingt_official

3. Platz: @kevinbrainsmithmusic

Der erste Platz wurde zusätzlich mit einem ganz besonderen Pokal ausgezeichnet: einem individuell gestalteten und handbemalten Buddy Bären.

Foto: Redaktion