Am Sonntag ist Rübchenfest

Der letzte Sonntag im September steht wieder ganz im Zeichen der Teltower Regionalität. Am 29. September findet zum 25. Mal das Teltower Rübchenfest in Ruhldorf statt.

Auch wenn es in den letzten Tagen etwas zu trocken war und der karge Lieblingsboden des Teltower Rübchens viel Staub aufwirbelte, konnten die winzigen Samen keimen und ein Rübchen hervorbringen. Um die kleine aber feine Rübe gebührend zu feiern, findet am Sonntag, den 29. September ab 12.00 Uhr wieder das alljährliche Teltower Rübchenfest statt. Bei hoffentlich bestem Wetter erwartet Groß und Klein wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Gesäumt von regionalen Händlern wird die Güterfelder Straße im schönen Teltower Ortsteil Ruhlsdorf zur Flaniermeile auf dem Weg zur Festwiese, auf der ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und Tanz geboten wird. Für die kleinen Gäste hat der Förderverein Teltower Rübchen e.V. wieder viel zu bieten.

Kulinarisches aus der Region, traditionelles Handwerk und ein buntes Markttreiben bieten den Besuchern wieder Abwechslung.

Der Eintritt ist wie immer frei, ebenso steht wieder ein kostenloser Bustransfer mit den Linien 621 und 626 zur Verfügung, um die Gäste sicher zum Fest zu bringen. Gäste, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, den P&R-Parkplatz am S-Bahnhof Teltow oder den REWE-Markt in der Ruhlsdorfer Straße zu nutzen und von dort in die Busse umzusteigen. Der Parkplatz des Toom-Baumarktes Stahnsdorf in der Ruhlsdorfer Straße steht ebenfalls zur Verfügung, von dort sind es nur 15 Minuten Fußweg zur Festwiese. Wegen Straßenbauarbeiten stehen vor Ort leider keine Parkplätze zur Verfügung.

Foto: Redaktion / Schäreke_Teltower Rübchen