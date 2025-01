Überraschungssieg für die 49ers

Am 16. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB setzten die TKS 49ers ein Statement im Abstiegskampf, indem ein Heimsieg gegen den Aufstiegskandidaten der Gartenzaun24 Baskets Paderborn gefeiert werden konnte. Nach einer starken ersten Hälfte geriet man zwischenzeitlich ins Schwanken, doch in der spannenden Schlussphase entschieden die Gastgeber die Partie mit 66:63 (38:29) für sich.

Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven… Bis zum letzten Angriff war an diesem Sonntagnachmittag alles offen, die Zuschauenden in der BBIS bekamen einen wahren Krimi zu sehen. Darüber hinaus führten zuvor viele Fouls, Freiwürfe, Ballverluste und vergebene Dreier zu einem offensiv zähen Aufeinandertreffen. Und das, obwohl die TKS 49ers gut in die Partie starteten und nach gut zwei Minuten bereits erstmals mit zwei Körben Differenz (9:4) in Führung gingen. Trotz des erneuten Fehlens der verletzten Thure Peters und Joshua Lübken schaffte es das Team von Dorian Coppola, noch vor der Halbzeit ihren höchsten Vorsprung von 13 Punkten (38:25) herauszuspielen. Nach der Pause kamen die Baskets Paderborn jedoch besser aus der Kabine und drehten die Partie in der 29. Spielminute (42:44). Grund dafür war abermals die fehleranfällige Offensive der 49ers (20 Turnover) sowie Paderborns Justin Andrew, der heute 19 Punkte erzielen konnte. Ihre Führung hielten die Tabellenzweiten bis zwei Minuten vor Schluss, dann drehte Andrii Kozhemiakin in der Crunchtime auf.

Einen Layup, einen Freiwurf sowie den spielentscheidenden Dreipunktewurf konnte der Aufbauspieler der 49ers versenken und auf diese Weise seinem Team doch noch den Kopf aus der Schlinge ziehen. Headcoach Dorian Coppola zog folgendes Fazit: „Jeder einzelne Spieler hat seinen Beitrag geleistet und wir haben das geschafft, was wir uns vorgenommen haben: alles rauskitzeln und den Fans ein gutes Spiel liefern. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und allen Helfern sowie Fans dankbar für den Support!“ Der überraschende Sieg beendet somit nicht nur die Niederlagenserie der 49ers, sondern lässt sie auch wieder auf den 11. Platz in der Tabelle klettern. Der Abstand zu den Abstiegs- und Playoffrängen liegt nun gleichermaßen bei zwei Siegen. Als nächstes steht am Samstag ein Auswärtsspiel gegen die ETB Miners an. Für TKS spielten: Kozhemiakin (22 Punkte), Hampl (15), Hildebrandt (10), Müller (8), Wagner (5), Stegmann (4), Teucher (2), Kamenov, Soyke.

Foto: Fotofuzzi / 49ers