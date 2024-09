Sparkasse in Teltow wird umfangreich umgebaut

Noch bis zum 4. Oktober 2024 bleibt die Sparkassen-Geschäftsstelle in Teltow, Zehlendorfer Str. 11, aufgrund von Bautätigkeiten vorübergehend geschlossen. Leider verzögert sich die Fertigstellung um eine Woche nach hinten. Entsprechende Hinweisschilder weisen vor Ort darauf hin.

Für den persönlichen Service wird auf dem Parkplatz neben der Geschäftsstelle während der Umbauzeit ein Sparkassenbus zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. Die Selbstbedienungsgeräte (Geldautomaten, Kontoauszugsdrucken) steht bis zum 4. Oktober nicht zugänglich. Für die Bargeldgeschäfte stehen als Ausweichmöglichkeiten u. a. die Geldautomaten im Techno Terrain Teltow, bei Kaufland Teltow, in Stahnsdorf oder Kleinmachnow zur Verfügung.

Der Zugang zur Mietfachanlage ist während der Öffnungszeiten uneingeschränkt möglich. Die persönliche Beratung mit den vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern findet wie gewohnt im 1. Obergeschoss statt – auch telefonisch unter der bekannten Rufnummer. Reisezahlungsmittel können in der beginnenden Urlaubszeit gern in zur Abholung in den Geschäftsstellen Kleinmachnow oder Stahnsdorf bestellt werden.

Die MBS bittet ihre Kundinnen und Kunden um Verständnis. „Unser MBS-Team in Teltow ist auch während der Umbauzeit für die Kundinnen und Kunden da – im Sparkassenbus für den Service und im Obergeschoss für die Beratung. Wir freuen uns, unsere Kundinnen und Kunden ab 7. Oktober in unseren neu gestalteten Räumen begrüßen zu dürfen“, sagt Frank Richter, stv. Filialdirektor in Teltow.

Die Geschäftsstelle öffnet wieder am 7. Oktober um 09:00 Uhr.

