„Tag der Sichtbarkeit“ – Präventionsveranstaltung in Teltow

Sicherheit durch Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit: Zum sechsten Mal ruft das Netzwerk Verkehrssicherheit alle Akteurinnen und Akteure der Verkehrssicherheitsarbeit im Land Brandenburg zur Teilnahme an der gemeinsamen Initiative „Landesweite Tage der Sichtbarkeit“ auf.

Ziel ist es, Fußgänger und Radfahrer aller Altersgruppen in der dunklen Jahreszeit darauf aufmerksam zu machen, dass sie durch eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr ihr Unfallrisiko verringern können. Die Stadt Teltow bietet daher am 22. November in der Zeit von 14 bis 18 Uhr eine Präventionsveranstaltung im Teltower Rathaus (Stubenrauchsaal) an.

Die Polizei Brandenburg wird mit dem Lichttunel vor Ort sein, Einbruch- und Diebstahlschutzberatungen vornehmen sowie das Thema Seniorenprävention aufgreifen. Bei der Kreisverkehrswacht geht es um das Thema Sicherheit am Fahrrad.

Ebenso wird eine Medienpädagogin beratend zu den Themen Sicherheit im Netz und Cybermobbing zur Verfügung stehen. An einem Bastelstand haben die kleinste Gäste die Möglichkeit, sich ihre eigenen Reflektoren-Anhänger zu basteln.

Das Thema Sichtbarkeit liegt in unser aller Sinne, egal ob Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer. Jeder kann am Aktionstag teilnehmen!

Foto: Stadt Teltow