1.000 neue Sitzplätze in Regionalzügen von und nach Berlin

Ab heute stellt die Deutsche Bahn auf den Linien RE7, RB10, RB13 und RB14 (Nauen – Berlin-Spandau – Berlin Hbf – Berlin-Schönefeld Flughafen) zusätzliche Sitzplätze für Pendler zwischen Berlin und Brandenburg bereit. In der Vergangenheit wurde mehrfach über völlig überfüllte Züge berichtet. Das soll sich nun ändern.

Eigentlich sollte die Sitzplatzerhöhung bereits ab April erfolgen, doch Verzögerungen bei der Instandhaltung, fehlende Zulassungen für umgebaute Fahrzeuge und ein höherer Bedarf an Fahrzeugen aufgrund von Bauarbeiten hätten die volle Umsetzung von werktags zusätzlich ca. 1000 Sitzplätzen bislang verhindert, so der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und DB Regio in ihrer heutigen gemeinsamen Pressemitteilung. Nun tritt der kürzlich beschlossene Maßnahmenplan in Kraft. Dafür werden auf den Strecken 21 zusätzliche Doppelstockwagen und 4 Lokomotiven eingesetzt.

So werden ab dem 4. November im RE7, der zwischen Dessau Hbf – Michendorf – Berlin Hbf – Berlin-Schönefeld Flughafen – Wünsdorf-Waldstadt verkehrt, 467 weitere Sitzplätze (entspricht 8 einstöckige Wagen) geschaffen.

Im RB10 zwischen Nauen, Berlin-Spandau, Berlin Hbf und Berlin-Südkreuz entstehen 580 neue Sitzplätze (entspricht 5 Doppelstockwagen)

und im RB13 von Wustermark nach Berlin-Jungfernheide gibt es 300 Sitzplätze (entspricht 5 einstöckige Wagen) mehr.

„Die Geduld der Fahrgäste, die sich morgens und abends in die zum Teil zu kurzen und dadurch übervollen Wagen drängeln müssen, ist langsam erschöpft. Ich freue mich, dass DB Regio deutlich gemacht hat, die vereinbarte Maßnahmen nun endlich realisieren zu können und hoffe sehr, dass dadurch spürbare Entlastung in den Zügen erreicht wird“, so die VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel.

Der VBB hat angekündigt, die Umsetzung der Maßnahmen intensiv zu begleiten. Er will den tatsächlichen Fahrzeugeinsatz überwachen und sich durch DB Regio werktäglich die Wagenverfügbarkeit zum morgendlichen Betriebsstart mitteilen zu lassen.

