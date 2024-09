Vocatium Potsdam – Plattform für Schüler, Unternehmen und Institutionen

Am 24. und 25. September findet in der MBS-Arena Potsdam die Fachmesse „vocatium“statt, welche sich auf Ausbildung und Studium spezialisiert. Auch die Stadtverwaltung stellt sich als Arbeitgeber vor. Die Schirmherrschaft obliegt der Bundesministerin für Bildung und Forschung.

Am Dienstag besuchte Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der Landeshauptstadt Potsdam, in Begleitung von Vertretern der Industrie- und Handelskammer Potsdam sowie der Handwerkskammer Potsdam die Messe. In Kooperation mit Hella Jurich, Geschäftsführerin des IfT – Instituts für Talententwicklung, initiierte Rubelt ein Fachgespräch zum Thema „Ausbildung für die Region sichern“. Im Fokus der Diskussion stand die Frage, wie regionale Unternehmen als attraktive Ausbildungsbetriebe sichtbarer werden können und welche Bedeutung eine frühzeitige Berufsorientierung für die Fachkräftesicherung hat.

Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung haben rund 3.500 Schüler aus 43 Schulen der Region die Möglichkeit, sich an 86 Ständen von Unternehmen, Hochschulen und Fachschulen über Berufe, Ausbildungsplätze und Studienbedingungen zu informieren. Das Programm umfasst zudem Fachvorträge zu Bewerbung und Berufsorientierung. Der Eintritt ist frei.

Foto: Redaktion