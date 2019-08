Aufgrund von Betonagearbeiten kommt es am 27., 29. und 30. August 2019 jeweils in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr zur Vollsperrung der Heinrich-Heine-Straße in Höhe der Hausnummer 9.

Um Verständnis wird gebeten.

Quelle: Stadt Teltow