Fotoworkshop der Teltower Jugendkunstschule

Das Jubiläumsjahr der Jugendkunstschule geht in die nächste Runde. Dieses Mal richtet sich das Angebot an Jugendliche ab 12 Jahren. Der Fotograf Dirk Pagels zeigt in diesem Workshop, wie einfach Portraitfotos entstehen können. Was muss bei einem Portrait beachtet werden, wie findet man die richtige Location und wie kann man mit einfachen Hilfsmitteln mehr Spannung ins Bild bringen? Diese und viele weitere Tipps und Tricks verrät Pagels am 12. Juli, und sie können gleich an der Kamera ausprobiert werden.

Wann: Dienstag, 12. Juli 2022, 16:00 bis 18:00 Uhr

Bürgerhaus Teltow, Ritterstraße 10, 14513 Teltow

Die Teilnehmer sind gebeten, zum Workshop ihre eigene Kamera mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist notwendig, entweder per Telefon unter 03328 4781 243 oder per Mail an s.schneider@teltow.de. PM

