49ers verlieren weiteres Derby

Am 23. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB bekamen die rund 1000 Zuschauer das, wofür sie heute in die Halle kamen: Derby-Atmosphäre. Beide Teams präsentierten sich von einer guten Seite. Und obwohl es für die 49ers in der Offensive deutlich besser lief als zuletzt, mussten sie dennoch die nächste Niederlage hinnehmen. Am Ende verlor man mit 72:80 (35:42) und befindet sich somit auf dem 10. Tabellenplatz.

Bei den TKS 49ers ist momentan der Wurm drin… Man hatte sich so viel vorgenommen im nächsten Aufeinandertreffen mit Bernau, aber irgendwie sollte es wieder einmal nicht sein. Die rund 50 mitgereisten Fans sorgten ein weiteres Mal für überragende Stimmung und zeigten, wieso man sich immer wieder auf solch ein Derby freuen kann. Man spürte förmlich wie diese Energie die 49ers in schwierigen Situationen immer wieder motivieren konnte. Vor allem in der Offensive zeigten sich die Gäste befreiter und mit vollem Einsatz. Die Quoten spiegeln das leider nicht ganz wider, aber durch Tempo und Bewegung kam man auf viele leichte und schnelle Punkte. Mit Ivan Mikhieiev, Leo Hampl, Filip Kamenov und Jordan Müller konnten gleich vier Spieler zweistellig punkten. Leider war es dieses Mal die Verteidigung, die nicht auf dem Niveau war wie zuletzt. Bei Bernau waren es vor allem Elias Rapieque und der US-Amerikaner Ronald Rousseau, die überzeugten. Zusammen erzielten sie 44 Punkte und somit über die Hälfte der Bernauer Punkte. Zudem konnten Emilio Banic und Akim Jonah ebenfalls zweistellig punkten, sodass die Mannschaft von Vladimir Pastushenko mit 72:80 (35:42) als Verlierer die Halle verlassen musste. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer heutigen Leistung. Leider waren es wieder kleine Entscheidungen, die den Unterschied machten. Für uns wird es jetzt wichtig sein sich auf nächste Woche zu konzentrieren und den so wichtigen Sieg gegen Itzehoe einzufahren“, hatte Pastushenko nach der 14. Saisonniederlage zu sagen. Nach der fünften Niederlage in Folge bestehen weiterhin geringe Chancen auf den Einzug in die Playoffs. Doch wichtiger ist vorerst ein Sieg, um nicht Gefahr zu laufen, auf die Abstiegsränge abzurutschen.

Foto: TKS 49ers