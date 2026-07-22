Internationaler Tag der Freundschaft 2026: Gastfamilien für 25 internationale Austauschschüler und -schülerinnen und lang anhaltende Freundschaften in der Region Teltow gesucht

Jedes Jahr am 30. Juli erinnert der Internationale Tag der Freundschaft der Vereinten Nationen an die Bedeutung von freundschaftlichen Beziehungen. Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment möchte den Feiertag nutzen, um Menschen in Deutschland dazu zu ermutigen, sich auf eine ganz besondere Freundschaft einzulassen: als sogenannte Gastfamilie internationalen Jugendlichen ein Zuhause auf Zeit zu schenken. Und so lang anhaltende Verbindungen zwischen Kulturen zu schaffen. Die Schüler und Schülerinnen kommen im Rahmen eines Schüleraustausches nach Deutschland, leben für mehrere Monate bei den Familien und gehen vor Ort zur Schule. Aktuell sucht Experiment dringend noch für 25 Jugendliche Gastfamilien, die sie ab September bei sich aufnehmen. Ihre Steckbriefe findet man unter https://www.experiment-ev.de/aktuelle-gesuche. Gesucht wird in ganz Deutschland – auch in Teltow und Umgebung.

Tiefe Freundschaften zwischen Familien und Gastkindern

Ab September starten die 25 Schüler und Schülerinnen in ihre Austausche. Sie kommen aus Italien, Mexiko, der Slowakei, Tschechien oder den USA, und sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Interessierte Familien aus Teltow können ihnen zwischen drei und zehn Monaten ein Zuhause auf Zeit schenken. Experiments Programm-Managerin Katrin Pohl erlebt immer wieder aufs Neue, wie tief die Freundschaften zwischen den Familien und ihren Gastkindern werden können: „Häufig bekommen wir Jahre später noch Rückmeldung von Familien, die mit ihren Gastkindern in Kontakt geblieben sind oder sie sogar in deren Heimatland besucht haben. Es ist schön zu sehen, wie Menschen unterschiedlicher Kulturen so verbunden bleiben!“, erzählt sie.

Jugendliche aus den USA: Mit dem Vollstipendium nach Deutschland

Unter den einreisenden Jugendlichen sind auch einige, die mit dem Vollstipendium des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) nach Deutschland reisen. Dieses besondere Programm wird vom Deutschen Bundestag und dem US-Kongress finanziert. Experiment ist eine von fünf gemeinnützigen Austauschorganisationen, die mit der Betreuung der Teilnehmenden beauftragt ist. Die US-amerikanischen Schüler und Schülerinnen reisen bereits im August an, besuchen für vier Wochen ein Sprach- und Vorbereitungscamp und reisen dann im September weiter zu ihren Gastfamilien. Unter ihnen ist zum Beispiel Patricia: Die 15-jährige Schülerin lebt mit ihrer Familie auf einem Hausboot bei den Virgin Islands, liebt es zu schwimmen und zu tauchen, oder trifft sich mit ihren Freundinnen zum Filmeschauen. Der 16-jährige Tejas ist ein begeisterter Koch, unterstützt die Küche eines Hilfswerks für bedürftige Menschen und spielt in seiner Freizeit Cricket. Diese und die anderen Jugendlichen freuen sich schon sehr auf ihre Vorbereitungszeit im August und das Kennenlernen ihrer Gastfamilien.

Fast alle können Gastfamilie werden

Familien aus Teltow und Umgebung, die Patricia, Tejas oder einen der anderen Jugendlichen ab September aufnehmen möchten, können sich bei Experiment melden. Für die Austauschorganisation gilt das Motto: Fast alle können Gastfamilie werden. Egal ob Alleinerziehende, Paare mit und ohne Kinder, ob Patchwork- oder Regenbogenfamilie, ob jung oder alt, ob in der Stadt oder auf dem Land. Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz sowie die Bereitschaft, sich auf einen anderen Menschen einzulassen. Während des Aufenthalts des Gastkindes werden die Familien von Experiment und einer ehrenamtlichen Ansprechperson aus der Region betreut.

Weitere Informationen und persönliche Beratung

Interessierte Familien können sich über die Website des Vereins unter https://www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden/ ausführlich informieren und als Gastfamilie registrieren. Zudem steht Programm-Managerin Katrin Pohl (Tel.: 0228 95722-41, E-Mail: gastfreundlich@experiment-ev.de) aus der Bonner Geschäftsstelle für die direkte Beratung zur Verfügung. Fragen können ebenfalls beim nächsten Online-Infoabend am 05. August, ab 20:00 Uhr gestellt werden. Unter https://www.experiment-ev.de/events/ kann man sich kostenlos anmelden.

Über Experiment

Das Ziel von Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit fast 95 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experiment in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner sind u.a. die US-Botschaft, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.

Foto: experiment-ev.de/ KI-generiert