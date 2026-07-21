ÖPNV-Barrierefrei-Programm in Stahnsdorf vorerst abgeschlossen

Haltestellenum- und -neubauten mit einem Finanzvolumen von rund 380.000,- Euro

fanden von März bis Juni 2026 in den Ortsteilen Schenkenhorst und Stahnsdorf statt.

Mit dem Abschluss der Arbeiten Ende Juni 2026 an der neu geschaffenen Haltestelle „Güterfelder

Straße“ (Süd) endeten pünktlich zum avisierten diesjährigen Projektabschluss die viermonatigen

Bauarbeiten für Barrierefreiheit an weiteren sogenannten C1-Haltestellen.



Bei C1-Haltestellen handelt es sich um ÖPNV-Halte mit lokaler Umstiegsfunktion oder besonderer

Angebotsqualität bzw. Haltestellen des Stadt-/Orts-/Nachbarortsverkehrs mit mind. 60 Minuten

Taktintervall und mind. 50 Ein- und Aussteigern pro Tag bzw. nach Fahrplan definierte

Umstiegshaltestellen zwischen Bus- und/oder Straßenbahnlinien.



Für eine Investitionssumme von rund 380.000,- Euro ließ die Gemeinde von März bis Juni 2026

folgende Arbeiten durchführen:



▶ barrierefreier Neubau der Haltestelle „Am Upstall“ (West) ca. 150 Meter weiter südlich vom

bisherigen Standort; inkl. Fahrgastunterstand, Anlehnbügeln für Radfahrer, Abfallkorb und

Pflasterung mit taktilen Elementen



▶ Rückbau der ehemaligen Haltestelle „Teltower Weg“ (Nord)



▶ als Ersatz dafür: barrierefreier Neubau der Haltestelle „Güterfelder Straße“ (Nord) nahe der

Kreuzung K 6902/6903 inkl. Fahrgastunterstand, Anlehnbügeln für Radfahrer, Abfallkorb und

Pflasterung mit taktilen Elementen



▶ barrierefreier Umbau der ehemaligen Haltestelle „Teltower Weg“ (Süd) unter Umbenennung in

„Güterfelder Straße“ (Süd); inkl. Fahrgastunterstand, Anlehnbügeln für Radfahrer, Abfallkorb und

Pflasterung mit taktilen Elementen für blinde und sehbehinderte Menschen

▶ barrierefreier Umbau der ehemaligen Haltestellen „Green Park“ (Nord bzw. Süd) inkl.

Fahrgastunterstand, Anlehnbügeln für Radfahrer, Abfallkorb und Pflasterung mit taktilen Elementen



▶ Einbau eines noch fehlenden taktilen Elements zur Vervollständigung der Fußgängerquerung

an der Haltestelle „Annastraße“ (West).



Die Gemeinde Stahnsdorf bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmer/innen sowie bei den Bürger/innen für Ihre Geduld und Verständnis für die jeweils mehrwöchigen Verkehrseinschränkungen an den Einzelstandorten.



Perspektivisch sollen auch sogenannte C2-Halte in der Gemeinde barrierefrei ausgebaut werden. Dies sind Haltestellen ohne Umstiegsfunktion mit mehr als 15 Ein- und Aussteigern pro Tag, mit ausschließlich lokaler Bedeutung, mäßiger Nachfrage und ohne besondere Angebotsqualität. Diese Fortführung des Bauprogramms ist jedoch angesichts der allgemein angespannten Haushaltssituation der Kommunen von der Zugänglichkeit zu Fördertöpfen des Landkreises Potsdam-Mittelmark bzw. des Landes Brandenburg abhängig.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf