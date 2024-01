Erfolgreich in Aktion: Netzwerk „Tolerantes Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf“

Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter dem Netzwerk „Tolerantes Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf“ (NTTKS): Es nahm an den Gedenkveranstaltungen in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf am Holocaust-Gedenktag teil und mobilisierte wir zur großen zentralen Kundgebung von Fridays for Future am Sonntagnachmittag in Kleinmachnow.

Rund 1.500 Menschen demonstrierten am 28. Januar in einer gelungenen Veranstaltung bei strahlendem Wetter gegen Rechtsextremismus – so viele auf einmal wie noch nie in der Region. Auch das NTTKS rief in einer Rede dazu auf, wieder mehr miteinander zu reden und nicht die extremistischen Begriffe, Fake News und Narrative zu übernehmen.

Am Abend des 29. Januar demonstrierten auf der NTTKS-Kundgebung auf dem Marktplatz Teltow noch einmal rund 300 Personen gegen Rechtsextremismus. Unterstützt wurde diese u.a. von SPD, GRÜNE, LINKE, Omas gegen Rechts und den Begegnungscafés der Region TKS. In den Reden wurde eine weltoffene Migrationspolitik eingefordert und mehr Engagement von Politik und Zivilgesellschaft bei Integration und Extremismusprävention. Eingegangen wurde auf die rechtsextreme Brandenburger AfD aber auch auf die von antisemitischer Verschwörungsideologie geleitete Coronaleugner-Bewegung.

Fotos: NTTKS