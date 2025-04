Schaikowski | Velten – Ausstellung im Landarbeiterhaus

Am 27. April fand im historischen Landarbeiterhaus Kleinmachnow die Vernissage der Ausstellung „Schaikowski | Velten“ statt. Die von „Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V.“ organisierte Ausstellung ist noch bis zum 1. Juni zu sehen. Die Eröffnungsrede hielt der Maler und Grafiker Rainer Ehrt.

Ines Schaikowski, Jahrgang 1981 lebt im Oderbruch und befragt in ihren Raumskulpturen alltägliche Gegenstände auf ihr erzählerisches Potenzial und ihre Kraft, Spuren in unserem Denken zu hinterlassen und Identität zu konstruieren. Der Umgang mit diesen Gegenständen und Wegwerfartikeln beeinflusst unsere Beziehung zur Welt und nimmt auch Einfluss auf die Beziehung zu uns selbst und zu anderen. Im spannungsvollen Kontrast dazu stehen die komplexen Bilder des Potsdamer Malers Stephan Velten. Veltens künstlerische Handschrift wandelt Naturformen auf immer neue Weise in assoziationsreiche Farb- und Formfindungen um.

2009 gegründet, schafft „Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V.“ Begegnungen zwischen Kunstfreunden und dem Werk professioneller zeitgenössischer Künstler der Region – zeitgenössische Kunst im historischen Landarbeiterhaus in Kleinmachnow, direkt am Machnower See. Seit seiner Gründung hat der Kunstverein in elf Kunstwochen, neun Videonächten und über 60 Ausstellungen mehr als 130 Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Regelmäßige Ausstellungen zeigen wir im renovierten Landarbeiterhaus Kleinmachnow, direkt am Machnower See, seit 2013.

Bild: Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V.