Was Berlin bewegt: Festival VELOBerlin feiert das Fahrrad

Das Fahrradfestival VELOBerlin lädt am 10. und 11. Mai wieder Fahrradfans und Mobilitätsbegeisterte in den Hangar 4 und das riesige Außengelände des Flughafens Tempelhof ein. Zur bereits 13. Ausgabe erwartet das Veranstaltungsteams 200 Ausstellende mit über 300 Marken. Neben vielfältigen Teststrecken, Radrennen, Shows und Workshops stehen auf den Bühnen vor allem Abenteuerreisen im Fokus.

Der Frühling schickt seine Vorboten und bald steht der Wonnemonat Mai vor der Tür: höchste Zeit, in die Fahrradsaison zu starten. Was die Fahrradwelt 2025 zu bieten hat, zeigt das Fahrradfestival VELOBerlin in diesem Jahr am 10. und 11. Mai am Flughafen Tempelhof. Herstellende und Handel suchen hier den direkten Kontakt zur Kundschaft und möchten neue Zielgruppen von ihren Fahrrädern, E-Bikes und Mobilitätsprodukten überzeugen. „Die Ansprache und das direkte Feedback der Radfahrenden wird für die Fahrradindustrie immer wichtiger. Gleichzeitig wollen Fahrradfans hinter die Kulissen blicken, wer eigentlich hinter dem Wunschrad steckt.“ freut sich fairnamic-Geschäftsführer und VELOBerlin Veranstalter Stefan Reisinger. Isabell Eberlein, Festivalorganisatorin und Geschäftsführerin der Berliner Fahrradagentur Velokonzept ergänzt: „Unsere Besucherinnen und Besucher können die riesige Auswahl an E-Bikes, Gravel- und urbanen Rädern, Rennmaschinen, Kinder- und Cargobikes auf vier verschiedenen Teststrecken ausprobieren in einer einzigartigen Kulisse des Flughafens Tempelhof!“

Neben Komplettbikes zeigt die Fahrradwelt ihre Innovationskraft auch bei Komponenten, Zubehör und Ausstattung. Vom Fahrradschloss, das per Fingerabdruck geöffnet wird über multifunktionale Fahrradtaschen, Fahrradblinker oder bunte reflektierende Sticker: Radfahren 2025 ist sicher, aber auch stylish und gleichzeitig praktisch im Alltag.

VELOBerlin sendet Botschaften für mehr Fahrrad

Auch in diesem Jahr engagieren sich zwei prominente Radfahrende als Botschafterin und Botschafter für die VELOBerlin. Die 17-fache Weltmeisterin und Doppel-Olympiasiegerin im Bahnradsport Kristina Vogel bringt ihre Liebe zur Bewegung mit auf das Fahrradfestival. Für Vogel steht vor allem die Freiheit durchs Radfahren im Fokus, seit ihrem Trainingsunfall setzt sich die Trainerin und Kinderbuchautorin für Inklusion und Diversität im Alltag ein. Der Journalist und Aktivist Ingwar Perowanowitsch ist in den sozialen Medien so etwas wie die Stimme für den klimagerechten Stadtumbau. Er richtet seine Botschaft an die Politik: „Mit dem Fahrrad können auch Wahlen gewonnen werden“.

Kleine und große Fahrradabenteuer

Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer! Während Radanteile im städtischen Mobilitätsmix stagnieren, boomt die Radnutzung in Freizeit und Urlaub. Ob auf einzelnen Touren am Wochenende oder im Urlaub oder als eigene Radreise: Radabenteuer beginnen oft vor der Haustür und enden manchmal erst am Kap der guten Hoffnung. So hat es die Bikepackerin Wiebke Lühmann erlebt, die in 15 Monaten über 20.000km von Deutschland bis Südafrika geradelt ist und auf der VELOBerlin vom größten Abenteuer ihres Lebens erzählt. VELO-Botschafter Ingwar Perowanowitsch nutzte einen besonders Anlass für seine erste lange Reise: er ist per Pedale zur Weltklimakonferenz nach Baku gefahren, um auf die Themen Klimagerechtigkeit und nachhaltigen Verkehr aufmerksam zu machen.

Zu kleinen und großen, nahen und fernen Abenteuern präsentieren mehr Ausstellende als je zuvor auf der VELOBerlin ihre Angebote. Erstmals gruppieren die Berliner Bezirke ihre Tourenangebote unter dem Dach eines visitBerlin Infostandes. Auch die Brandenburger sowie Mecklenburgische und Sächsische Tourismusverbände laden zu Aktivaufenthalten in ihre Reiseziele ein. Radeln in Italien, Spanien und Polen oder Mountainbiken in Tirol? Im Radreisebereich finden Reiselustige Inspirationen für den nächsten Trip, die richtige Ausrüstung und praktische Tipps erhalten sie in der Adventure Area mit Fokus auf Gravelabenteuer.

Rennen, Shows und viele Mitmachmöglichkeiten

Ob Fahrradnerd, Gelegenheitsradler, Ausdauersportlerin oder autofreie Familie: auf der VELOBerlin können alle Fahrrad- und Mobilitätsinteressierten einen inspirierenden und erlebnisreichen Tag verbringen. Während der Berliner Radsportverband auf einem Rundkurs über das gesamte Tempelhofer Feld seine Landesmeisterschaften im Einzelzeitfahren und Straßenrennen inklusive Kinder- und Laufradrennen austrägt, fahren vor dem Flughafengebäude Fixed-Gear-, Gravelbike- sowie Cargobike-Fans Ausscheidungsrennen auf einem Hindernisparcours. Die sechsfache Weltmeisterin im Fahrradtrial Nina Reichenbach zeigt spektakuläre Sprünge in ihrer Show und bietet Schnupperkurse für Kinder an, die BMX School Berlin bleibt am Boden mit künstlerischen Pirouetten im Flatland-BMX – auch zum Mitmachen. Bei Fahrtechnikkursen für Mountainbike, E-Bike und Alltag für Jung bis Alt steht die Sicherheit und das Selbstbewusstsein auf dem Rad im Fokus.

Verschiedene Berliner Fahrradgruppen bieten Community Rides rund um die VELOBerlin an: bei den geführten Ausfahrten mit Rennrad, Gravelbike und einer Soundbike-Demonstration mit Live-DJ steht das gemeinschaftliche Erlebnis im Vordergrund. Auf zwei Bühnen geht es neben Abenteuervorträgen um die zukünftige Mobilität in der Stadt. Panelrunden zu Infrastruktur, Kiezblocks und Radparken sowie Künstliche Intelligenz für die Fahrradbranche stehen auf dem Programm, aber auch Kindermusik und Helmverschönerung mit reflektierenden Stickern. Kulinarische Köstlichkeiten bieten ein VELOCafé, der Street Food Markt sowie der Fahrrad-Biergarten.

Fotos: Velokonzept GmbH