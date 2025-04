Teltow – Maibaum wurde aufgestellt

Am 26. April ab 11:00 Uhr wurde auf dem Mattauschplatz in Teltow der Maibaum aufgestellt. Der neue Maibaum wurde von einem Teltower Handwerker gefertigt. Kay Kudell – stadtbekannt als Schiffer, S-Bahn-Fahrer und Stadtverordneter der LINKEN in Teltow – hängte den Maikranz in sechs Meter Höhe auf.

DIE LINKE der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf-Nuthetal hat – wie auch in der Vergangenheit – rechtzeitig vor dem 1. Mai den Maibaum am Mattauschplatz in Teltow aufgestellt. Das gilt im doppelten Sinne, denn sie hat den neuen Baum auch gesponsert. Der alte hat nach Jahrzehnten seinen Ruhestand verdient. „Die Aktion stand unter der Forderung: „Besteuert die Reichen“ (TAX THE RICH), wie sie ihr Vorsitzender Jan van Aken in seinen Auftritten seit dem vergagnenen Herbst in den Medien immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Für DIE LINKE ist die Rückverteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu denen, die ihn schaffen, die Kernfrage der meisten aktuellen Konflikte. Darum hatte Kay Kudell, der mit Hilfe der Feuerwehr den Maikranz in sechs Meter Höhe an die Spitze des Maibaums befestigte, auch das T-Shirt mit der Forderung auf seiner breiten Brust“, sagt Thomas Singer, die LINKE. Andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestalteten Plakate mit der Forderung. Die ist mit anderen linken Kernaussagen nun bis zum 10. Mai unterhalb des Maibaums zu sehen.

Kay Kudell in 6 Meter Höhe – bringt den Maikranz an.

vor Ort gestaltetes Plakat „TAX THE RICH“ mit Roter Mainelke.

Fotos: Redaktion / Die LINKE TKS