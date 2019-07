Kunstwerke aus Ecuador

Am 24. Juni begrüßte in der Botschaft Ecuadors in Berlin-Charlottenburg Botschafter Manuel Mejía-Dalmau zusammen mit der ecuadorianischen Künstlerin Nancy Almeida die Gäste zur Eröffnung der Gemäldeausstellung. Zu den Gästen zählte auch der Kollege von Botschafter Manuel Mejia-Dalmau, Dr. Philipp Schauer. Demnächst vertritt Dr. Schauer die Interessen der Bundesrepublik Deutschland in Ecuador. Die namhafte Kunstmalerin Nancy Almeida lebt seit 1977 in Mannheim. Der Botschafter betonte: „Nancy studierte in Quito und in Mexiko-Stadt, all ihre Erfahrungen und ihre Erlebnisse mit der deutschen Kultur während der letzten Jahre spiegeln sich in ihrem Werk wider.” Die Künstlerin reiste nach ihrem Studium der Innenarchitektur und ersten Öl-Aquarell-Gemälden-Ausstellungen in ihrem Heimatland nach Mexiko. Dort erweiterte sie ihre Kenntnisse der Raumgestaltung. Nach ihrer Rückkehr stellte sie ihre Zeichnungen bei industriellen und internationalen Ausstellungen in Ecuador vor. Im Pressegespräch teilte Nancy Almeida mit: „Meine Ideen zu einem Kunstwerk kommen immer spontan. Habe ich eine Idee, wird sie umgesetzt. Mit einem Auftragswerk könnte ich persönlich nichts anfangen.“ Ein besonderes Lob bekommen der Gatte und die zwei Töchter ausgesprochen! „Wenn ich an einem Werk arbeite, kann es sein, dass ich vier oder fünf Tage mich ins Atelier zurückziehe und Tag und Nacht an diesem Werk beschäftigt bin. Man weiß in meiner Familie, man muss mich absolut in Ruhe lassen und bin erst wieder ansprechbar, wenn das Kunstwerk präsentiert werden kann.“ Nancy Almeida ist auch durch ihre Teilnahme am „Mannheimer Frauenkultur Preis“ überregional bekannt geworden. Diese deutsche Stiftung setzt sich zum Ziel, Künstlerinnen aus Mannheim zu fördern. In der Botschaft Ecuadors sind bis August die Werke von Nancy Almeida zu sehen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr haben die Besucher dazu Gelegenheit. Die Kunstwerke können auch gleich vor Ort erworben werden. Die Preise für ihre Werke aus Kohle und Bleistift gehen von 470 bis 485 Euro. Die Acrylkunstwerke auf Leinwand gehen von 430 bis 820 Euro, bei der Tuschmalerei werden Preise von 320 bis 470 Euro aufgerufen.

Text/Foto: Volkert Neef