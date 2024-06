Europameisterschaft: Nichts für schwache Herzen

Ob Elfmeterschießen, dramatische Zweikämpfe oder spektakuläre Paraden des Torwarts – die Fußballeuropameisterschaft ist nichts für schwache Herzen. „Studien haben inzwischen gezeigt, dass die emotionale Aufregung beim Schauen von Fußballspielen das Risiko für Herzinfarkte tatsächlich signifikant erhöhen kann“, weiß Priv.-Doz. Dr. Jan Knierim, Ärztlicher Direktor des Sana Paulinenkrankenhauses in Berlin. Während der Europameisterschaft in Deutschland sollten Fans deshalb nicht nur das Spielgeschehen, sondern auch ihre Gesundheit im Auge behalten.

Mehr Herzinfarkte während Fußballspielen

Verschiedene Studien belegen, dass spannende Fußball-Momente nicht nur für emotionale Höhen und Tiefen bei den Zuschauern sorgen, sondern auch ernsthafte gesundheitliche Folgen haben können. Wissenschaftler ermittelten beispielsweise, dass 2014 während der WM in Brasilien 685 Patienten mehr wegen eines Herzinfarktes in deutsche Kliniken eingewiesen wurden als im selben Zeitraum im Folgejahr.[1] Eine weitere Studie zeigte, dass die Zahl der eingewiesenen Patienten mit Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen während der Weltmeisterschaft 2006 bis zu 2,66-fach erhöht war, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielte − insbesondere bei männlichen Fans.[2]

Priv.-Doz. Dr. Jan Knierim, Ärztlicher Direktor des Sana Paulinenkrankenhauses in Berlin.

Risikogruppe: Vorerkrankte Fans

Die intensive emotionale Belastung, insbesondere bei entscheidenden Spielen oder Elfmeterschießen, kann zu einer erhöhten Freisetzung des Stresshormons Adrenalin führen. „Eigentlich soll Adrenalin Menschen ermöglichen, in Notsituationen schnell zu fliehen oder sich zur Wehr zu setzen. Deshalb erhöht das Hormon die Herzfrequenz, steigert den Blutdruck und sorgt für einen höheren Sauerstoffbedarf des Herzens“, erklärt Dr. Knierim. Doch auch wer beim Fußball besonders stark mitfiebert, kann verstärkt Adrenalin ausschütten. Insbesondere bei Menschen mit bestehenden Herzerkrankungen kann diese zusätzliche Belastung jedoch das Risiko für Herzinfarkte erhöhen. „Wer bereits unter Vorerkrankungen wie der koronaren Herzkrankheit leidet, sollte unbedingt auf seinen Körper hören und im Zweifelsfall auch mal den Fernseher ausschalten, wenn ihm das Spiel zu nahegeht. Auch vorbeugende Maßnahmen wie der Verzicht auf Alkohol können den Körper während des Spiels entlasten“, rät Dr. Knierim.

Fotos: Sana Paulinenkrankenhaus und Pixabay.com

[1] Keller, K., Hobohm, L., Schmitt, V.H. et al. Total numbers and in-hospital mortality of patients with myocardial infarction in Germany during the FIFA soccer world cup 2014. Sci Rep 11, 11330 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-90582-z

[2] Ute Wilbert-Lampen, M.D., David Leistner et al. Cardiovascular Events during World Cup Soccer. N Engl J Med 358, 475-483 (2008). https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa0707427