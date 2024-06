Am 9. Juni 2024 waren auch die 16.310 Wahlberechtigten in Kleinmachnow aufgerufen, über die Zusammensetzung des EU-Parlaments, des Kreistages Potsdam-Mittelmark und der Gemeindevertretung zu entscheiden. Die Auszählung der Stimmen begann am Wahlsonntag zunächst mit den Ergebnissen der Europawahl und der Kreistagswahl.



Aufgrund der traditionell hohen Wahlbeteiligung in Kleinmachnow hatte die Wahlleitung vorsorglich entschieden, die Auszählung der Stimmen für die Gemeindevertretung erst am Montag durchzuführen, um den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern zwischenzeitlich eine Erholungspause zu ermöglichen.

Die vollständige Auszählung war am späten Montagnachmittag abgeschlossen. Insgesamt beteiligten sich in Kleinmachnow 12.981 Wählerinnen und Wähler an den Wahlen, 38.271 gültige Stimmen wurden gezählt. Die Wahlbeteiligung war mit 79,6 Prozent bei den Kommunalwahlen und 81,5 Prozent bei den Europawahlen –wie erwartet – erfreulich hoch.



Aus den Wahlen zur Gemeindevertretung geht diesmal die CDU als stärkste Fraktion hervor. Sie erhält 7 Sitze, 2 mehr als bisher, gefolgt von den Grünen und der SPD mit jeweils 6 Sitzen.



Die Wahlergebnisse für die Gemeindevertretung Kleinmachnow 2024 im Überblick:

CDU: 7 Sitze (23,3 Prozent)

Grüne/B90: 6 Sitze (21,7 Prozent)

SPD: 6 Sitze (21,3 Prozent)

AfD: 2 Sitze (8,4 Prozent)

Die Linke: 2 Sitze (7,1 Prozent)

BiK: 2 Sitze (7,3 Prozent)

FDP: 2 Sitze (6,9 Prozent)

BVB/Freie Wähler/PRO: 1 Sitz (3,5 Prozent)

Am Freitag, den 14. Juni 2024, wurden die Wahlergebnisse durch den Wahlausschuss offiziell bestätigt.

Foto: Pixabay.com