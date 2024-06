Unfallzahlen zwingen Landkreis zum Umdenken

Was lange währt, soll nun besser werden. Der Kreisstraßenbetrieb Potsdam-Mittelmark beantragte kurz vor den Osterferien 2024 eine Markierung der Innenflächen an drei Kreisverkehren der Potsdamer Allee (K 6960) bei der Unteren Verkehrsbehörde, die ebenfalls beim Landkreis ansässig ist. Genehmigt wurden diese Markierungen nun durch verkehrsrechtliche Anordnung, die Mitte Juni 2024 im Rathaus Stahnsdorf eintraf.



Damit wird ein fast dreijähriger, teils mit juristischen, teils mit politischen Mitteln geführter Einsatz der Gemeindeverwaltung Stahnsdorf für mehr Verkehrssicherheit auf der Potsdamer Allee demnächst mit dem gewünschten Erfolg enden. „Hartnäckigkeit zahlt sich aus – und bewahrt in diesem Fall möglicherweise Menschen vor Schaden. Bei allem juristischen Hin und Her muss man eins feststellen: Unfallzahlen lügen nicht“, sagt Bürgermeister Bernd Albers. Er geht davon aus, dass der Landkreis die Markierungen noch vor den Sommerferien 2024 aufbringen wird.

Grundproblem seit Eröffnung der umgebauten Straße 2020 sind die drei ebenerdigen Kreisel im westlichen Abschnitt – drei Stück hintereinander auf einer Strecke von weniger als 500 Metern. Sie wurden und werden noch immer von einem Großteil der Bevölkerung nur schwer wahrgenommen. Die Verkehrsführung vor dem Rückbau als durchgängige Hauptstraße sowie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern tragen ihren Teil zur problematischen und unfallbehafteten Situation vor Ort bei. „Da erhöhte Unfallzahlen an den Kreisverkehren Bergstraße, Friedrich-Naumann-Straße und Bahnhofstraße auftreten, sind Sperrlinien in Breitstrich 0,25 Meter breit mit Kaltplastik […] aufzubringen“, heißt es in der jüngsten Anordnung.



Neben den erwähnten Kreismarkierungen wird auf der Potsdamer Allee jeweils 50 Meter vor den Einfahrten zu den betreffenden Kreiseln das Verkehrsschild „Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträdern mit Beiwagen“ angebracht.



Hintergrund:

Ein von mehreren Fraktionen der Gemeindevertretung im Dezember 2020 eingebrachter Beschlussantrag, der eine optisch deutlich abgesetzte Einfärbung der Mittelinseln forderte, wurde durch die Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis Potsdam-Mittelmark abschlägig beschieden. Wie die in Werder ansässige Behörde unter anderem seinerzeit argumentierte, seien nur weiße und gelbe Markierungen StVO-konform.

Da auch der Widerspruch der Gemeinde gegen den Bescheid abschlägig beschieden wurde, reichte die Gemeinde Klage beim Verwaltungsgericht Potsdam ein. Dessen Urteil fiel ebenfalls zu Ungunsten der Gemeinde aus. Eine Berufung dagegen strebte die Gemeinde an.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf