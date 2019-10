Kinoprogramm vom 3. bis 10. Oktober

Graue Wolken, Regen, Wind – da bietet sich doch ein Kinobesuch an. Einen Schrebergarten in Potsdam erbt ein New Yorker im Film „Datsche“, in „Fisherman´s Friends“ soll ein Produzent einen Seemannschor zu Musikstars machen und in „Systemsprenger“ geht es um ein Mädchen, das von einer Pflegefamilie in die nächste kommt. Zu sehen sind die Filme in den Neuen Kammerspielen:

Der König der Löwen

Dienstag, 8. Oktober, 11:00 Uhr

Datsche

Samstag, 5. Oktober, 20:30 Uhr

Sonntag, 6. Oktober, 20:00 Uhr

Mittwoch, 9. Oktober um 20:30 Uhr

Systemsprenger

Donnerstag, 3. Oktober, 18:00 Uhr

Freitag, 4. Oktober, 20:30 Uhr

Samstag, 5. Oktober, 16:00 Uhr

Sonntag, 6. Oktober, 20:00 Uhr

Mittwoch, 9. Oktober, 18:00 Uhr

A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando

Donnerstag, 3. Oktober, 14:00 Uhr

Freitag, 4. Oktober 16:00 Uhr

Samstag, 5. Oktober, 16:00 Uhr

Fisherman´s Friends – vom Kutter in die Charts

Freitag, 4. Oktober, 18:00 Uhr

Und wer nimmt den Hund?

Donnerstag, 3. Oktober, 20:15 Uhr

Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo!

Donnerstag, 3.10.2019 um 16:00 Uhr

Freitag, 4. Oktober, 14:00 Uhr

Sonntag, 6. Oktober, 16:00 Uhr

Mittwoch, 9. Oktober, 15:00 Uhr

Foto: Port au Prince Pictures GmbH