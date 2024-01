Job-Turbo Online Aktionstage für Geflüchtete vom 30. Januar bis 01. Februar

Digitale Aktionstage für den Job-Einstieg: Bundesweit tätige Unternehmen öffnen ihre Türen für arbeitsuchende Geflüchtete und Migranten, die in unserer Region Arbeit suchen.

Vom 30. Januar bis 01. Februar veranstaltet die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Job-Turbos digitale Aktionstage, um arbeitsuchende Geflüchtete mit regional suchenden Unternehmen zusammenzuführen. Geflüchtete und Migranten, die den Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen haben, können sich hier über Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten informieren. Einige Angebote verfügen über mehrsprachige Untertitel oder werden in englischer oder ukrainischer Sprache durchgeführt.

Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr erhalten die Teilnehmende Informationen darüber, wie sie erfolgreich in das jeweilige Unternehmen einsteigen können. Es wird erläutert, welche Positionen sich besonders für den Einstieg eignen und wie die Unternehmen durch Weiterbildung unterstützen. Außerdem berichten Mitarbeitende mit Migrationshintergrund von ihren eigenen Erfahrungen beim Arbeitsantritt in Deutschland. Zusätzlich bietet die Familienkasse Informationen zur Arbeitsaufnahme. Interessierte können sich ganz einfach online einloggen und teilnehmen.

Dr. Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam, erklärt: „Wir beobachten, dass der Bedarf an Fachkräften in vielen Branchen stetig wächst. Dieses Wachstum wird vor allem durch den demografischen Wandel vorangetrieben. Der Job-Turbo zielt darauf ab, gut qualifizierte Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund schnell in Arbeit zu bringen. Wir unterstützen den reibungslosen Einstieg in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt auch für Menschen mit Migrationshintergrund durch individuell geeignete Förderinstrumente.“

