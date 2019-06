Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Manja Schüle ist am 18. Juni mit einem mobilen Bürgerbüro in Teltow zu Gast. Von 9.30 bis 11.00 Uhr lädt sie zur Bürgersprechstunde auf den Wochenmarkt am Zeppelinufer.

Mit dem mobilen Bürgerbüro ist die Abgeordnete in sitzungsfreien Wochen des Bundestages in ihrem Wahlkreis unterwegs: „Die Zeiten, in der die Leute sich auf den Weg machten, um extra in die Bürgersprechstunden von Abgeordneten zu kommen, sind vorbei. Von Politikern wird aber zurecht erwartet, dass sie nah dran sind an ihren Wählerinnen und Wählern und sich um Anliegen kümmern. Also muss sich die Politik auf den Weg machen und zu ihnen kommen. Das will ich tun“, erläutert Schüle.

Text: PM, TSB/ Foto: SPD