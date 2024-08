„Ukraine Hilfe Ahlen e.V.“ unterstützt Khotyn mit Hilfsaktion

Teltows Partnerstädte halten auch in schwierigen Zeiten zusammen. Der im Januar 2023 gegründete gemeinnützige Verein „Ukraine Hilfe Ahlen“ rief zu einer dritten großen Spendenaktion auf, nachdem es im vergangenen Januar einen ersten Austausch mit Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt und der Leiterin des Teltower Bürgerhauses, Julia Schröder, gegeben hatte. Durch Fördermittel unterstützt, konnten insgesamt etwa eine Tonne an Hilfsgütern gesammelt werden, die am 13. August 2024 vom Vereinsvorsitzenden Uwe Schnafel und Vorstandsmitglied Frank Beier persönlich nach Teltow transportiert wurden. Die Sachspenden werden in der Teltower Feuerwehr zwischengelagert und im kommenden Herbst zusammen mit weiteren dringend benötigten Hilfsmitteln nach Khotyn überführt.

Khotyn hat bei einer Einwohnerzahl von 20.000 über 7.000 Binnenflüchtlinge aufgenommen und nach wie vor mit den Folgen des andauernden Krieges zu kämpfen. Um vor allem den Kindern zu helfen, die durch die Kriegserfahrung traumatisiert sind, haben Pädagogen begonnen, das Spielen auf Instrumenten zur Traumabewältigung einzusetzen. Eine konkrete Anfrage, welche Hilfsgüter in Khotyn benötigt werden, ergab den Bedarf an Musikinstrumenten. Unter den Sachspenden befinden sich aber auch Kinderspielsachen, Medikamente, Windeln für Erwachsene und Feuchttücher für die Körperhygiene.

v.l.n.r.: Julia Schröder (Leiterin Bürgerhaus), Jürgen Stich (Fachbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Bildung, Soziales), Frank Beier (Vorstandsmitglied „Ukraine Hilfe Ahlen e.V.“), Uwe Schnafel (Vorsitzender „Ukraine Hilfe Ahlen e.V.“), Torsten Kroll (Feuerwehrmann), Marcel Petri (Feuerwehrmann)

„Wir sind froh, unsere ukrainische Partnerstadt in diesen schweren Zeiten tatkräftig unterstützen zu können und bedanken uns für das großartige Engagement des Vereins „Ukraine Hilfe Ahlen“. Die Hilfsaktion zeigt einmal mehr, wie wichtig die Stärkung der interkulturellen Beziehungen zur gegenseitigen Unterstützung ist“, so Bürgermeister Thomas Schmidt.

Der Städtepartnerschaftsvertrag zwischen der westfälischen Stadt Ahlen und Teltow wurde bereits im Jahr 1991 geschlossen. Seitdem wird ein reger Austausch mit gegenseitigen Besuchen gepflegt. Die noch junge Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Khotyn wurde im Januar 2023 besiegelt. In den vergangenen eineinhalb Jahren unterstütze Teltow die vom Krieg beeinträchtigte Stadt mithilfe von Förderprogrammen und weiteren unterstützenden Maßnahmen in Form von Hilfsgütern und Sachspenden.

Foto: Stadt Teltow