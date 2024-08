Halbseitige Sperrung der Potsdamer Straße – Umleitungen

Aufgrund von Bauarbeiten wird die Potsdamer Straße in Teltow zwischen dem 19. und 30 August halbseitig gesperrt. Die Linien: Bus X1, 601, 620, 629, N13 werden umgeleitet.

Aufgrund einer Fahrbahndeckensanierung kommt es im Zeitraum 19. bis 30. August zur Vollsperrung der Potsdamer Staße in Fahrtrichtung Potsdam zwischen Katzbachstraße und Neißestraße. Die Linien X1, 601, N13 (Fahrtrichtung Potsdam), Linie 620 (Fahrtrichtung Berlin) und Linie 629 (Fahrtrichtung Stahnsdorf) werden über die Rheinstraße umgeleitet. Die Haltestelle Teltow, Warthestr. wird zur Ersatzhaltestelle in der Rheinstraße vor der Einmündung Warthestraße verlegt. Die Haltestelle Teltow, Havelstr. wird zur Ersatzhaltestelle in der Rheinstraße in Höhe des Lidl-Marktes verlegt.



Die Linie 629 (Fahrtrichtung Teltow) wird über die Oderstraße umgeleitet. Die Haltestelle Teltow, Neißestr. wird zur Ersatzhaltestelle in der Oderstraße verlegt. Die Haltestelle Teltow, Warthestr. entfällt.

Im Spätverkehr erfolgt die Durchbindung der Fahrten der Linie 620 auf die Linie 629 in Fahrtrichtung Teltow an der Haltestelle Teltow, Rammrath-Brücke. Die Haltestelle Teltow, Warthestr. entfällt.

Foto: Redaktion / Grafik: Regiobus