Endspiel in Kleinmachnow? TKS trifft auf direkte Konkurrenz aus Neustadt

Am Sonntag um 16:00 Uhr empfangen die TKS 49ers die TSV Neustadt temps Shooters in der BBIS-Halle in Kleinmachnow. Es ist das vielleicht wichtigste Heimspiel der Saison – denn im direkten Duell geht es um nichts weniger als den Klassenerhalt in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB. Beide Teams stehen mit acht Siegen und 16 Niederlagen gleichauf, ebenso wie Itzehoe. Einer der drei wird am Ende den bitteren Gang in die Regionalliga antreten müssen.

Die Ausgangslage vor dem 25. Spieltag ist hochdramatisch: Drei Teams, drei identische Bilanzen – aber nur zwei Plätze über dem Strich. Für die TKS 49ers ist das Heimspiel am Sonntag gegen Neustadt die große Chance, einen entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Zwar rangieren die Brandenburger aktuell auf Platz elf, doch ein weiterer Sieg könnte nicht nur Abstand verschaffen, sondern auch das direkte Duell endgültig für sich entscheiden – denn das Hinspiel gewannen die 49ers am ersten Spieltag deutlich mit 89:67. Damals überzeugte das Team von Dorian Coppola mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung: Gleich sechs Spieler punkteten zweistellig, angeführt von Leo Hampl, der 18 Zähler auflegte. Diese Ausgeglichenheit soll auch diesmal der Schlüssel zum Erfolg sein.

Die Gäste aus Niedersachsen kommen jedoch mit Rückenwind nach Kleinmachnow. Die letzten beiden Spiele konnten sie für sich entscheiden – gegen Essen und Schlusslicht Rostock. Schlüsselspieler ist US-Guard Shawn Anthony Scott II, der mit durchschnittlich 17 Punkten und 6,4 Assists das Spiel lenkt. Unterstützung erhält er von Anthony Watkins (13,8 PpG)

Die TKS 49ers wiederum vertrauen auf ihren Topscorer Andrii Kozhemiakin, der 16,3 Punkte pro Partie erzielt. Auch das Publikum in der BBIS-Halle wird am Sonntag eine wichtige Rolle spielen – denn in einem Spiel, in dem es um alles geht, können Energie und Unterstützung von den Rängen den entscheidenden Unterschied machen. Ein Endspiel ist es zwar noch nicht, ein Sieg wäre jedoch ein entscheidender Schritt in Richtung Ligaverbleib.

Foto: Fotofuzzi/TKS 49ers