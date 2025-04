TECCI 2025 – Wettbewerb für Schülerprojekte

Das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM des Landkreises Potsdam-Mittelmark schreibt auch 2025 den Schülerwettbewerb TECCI aus. Prämiert werden innovative, kreative und ausgefallene Schüler-Projekte aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark. Hier können sowohl neue, laufende als auch bereits abgeschlossene Projekte eingereicht werden. Es können sich Schüler und Schülerinnen sowie Schülergruppen ab Klassenstufe 1 bis 13 bewerben. Die Veranstalter freuen uns auch über Projekte von Oberstufenzentren und beruflichen Schulen. Die Betreuung durch pädagogisches Personal ist erwünscht. Die Projektbewerbungen sind bis zum 15. Mai 2025 einzureichen bei der: TGZ PM GmbH.

2024 wurden insgesamt 13 Projekte aus verschiedenen Schulen des Landkreises Potsdam-Mittelmark eingereicht. Die Themen reichten von Natur- und Klimaschutz über Digitalisierung und Technik bis hin zu Gesundheit und Handwerk. Eine Besonderheit ist, dass die Siegerprojekte nicht von einer Jury, sondern von den anwesenden Gästen bestimmt werden. Nach der Präsentation der Projekte durch die Schülerinnen und Schüler hatten diese die Möglichkeit, per Stimmzettel ihre Favoriten zu wählen. Ein besonderer Schwerpunkt der Preisverleihung lag auf der praktischen Erfahrung. So ging der zweite Preis 2024 an das Projekt „Smart Bottle“ der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow. Die innovative Wasserflasche überwacht den Wasserverbrauch und erinnert daran, ausreichend zu trinken. Alle ausgezeichneten Projekte erhielten einen Pokal, eine Urkunde sowie Wertgutscheine und weitere Überraschungen.

Foto: Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM