Rock ´n´ church in der Heilig-Geist-Kirche Werder am 28. September 2024

Die Bühne wird von zwei Ausnahmekünstlern gerockt. „Bitch is Back – The Elton John Show“ aus Braunschweig und „Axel Merseburger – tribute to Jimi Hendrix“ aus Potsdam. Zwei Profibands, die die lange Anreise nicht scheuen und sich auf das Konzert in einzigartiger Atmosphäre freuen.

Auf einer Insel in der Havel in einer wunderschönen großen Kirche. Beim Konzert im letzten Herbst mit den Tributebands „Kiss forever“ aus Budapest und Tribute to Santana „Los Santanos“ aus Dresdenrockten feierten fast 600 Fans. Und das Schöne: Alle Altersgruppen sind vertreten und genießen die handgemachte Rockmusik. In den Pausen wird wieder mit kleinen Programmen unterhalten.

Kirche mal etwas anders – ein Treffpunkt für Rockfans.

Organisator Hendrik Scholz freut sich schon jetzt und errinnert sich wie alles begann: „Irgendwann im Jahr 2011 spielten Uriah Heep in einer Kirche in Berlin-Kreuzberg. Da musste ich hin. Relativ Kreuzbergunerfahren fühlte ich mich nicht wirklich zu Hause. Ihr wisst warum. Nein, ich bin kein Nazi. Aber ich verstand, dass die Kirchen dort eine andere Nutzung finden mussten. Das Konzert war mega und die Atmosphäre in der Kirche auch. Zurück auf der Insel Werder sah ich mir dieses wunderbare Gebäude der Heilig-Geist-Kirche an und die Entscheidung war gefallen. Pfarrer eingeladen, Kaffee getrunken und Idee vorgestellt.



Eine kleine Hilfe war, dass er auch Rockfan ist. „Gut, das können wir ausprobieren.“ Und dann ging es im Oktober 2012 zum Probetraining. War gut, aber noch nicht optimal. Dann kam ich auf die Idee, Coverbands zu buchen. Ich habe mir alle vorher angehört und angeschaut. Ich buchte eine lokale Vorband und dann die Hauptband. Durch die Treue unserer Fans und steigende Besucherzahlen kann ich mir seit 2 Jahren zwei Hauptbands leisten. Es macht riesigen Spaß. Und die Bands kommen aus ganz Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Alle sind begeistert von dem einzigartigen Publikum, der Insel und der Location. Manch einer wird sich sicher wundern, dass die Bands manchmal nicht so richtig zusammen passen. Aber so haben die Jungs was zum Headbangen und die Mädels was zum Tanzen. Oder umgekehrt. Also, freut euch wieder auf dieses Konzert.“

Axel Merseburger

Jimi Hendrix hat die Rockmusik revolutioniert. Er spielte die E-Gitarre auf eine völlig neue Art. In seiner wilden Show brachte er sie zum Schreien und Kreischen. Jimis Songs wurden zu Hymnen der Rockmusik. Er hat Generationen von Gitarristen beeinflusst, darunter auch Axel Merseburger. Das Publikum darf sich auf einige Hits von Jimi freuen (Hey Joe, Voodoo Child, Crosstown Traffic, All along the watchtower, Purzle Haze…), aber auch unbekanntere Songs von ihm werden mit Hingabe und Power zelebriert. Sein Tribute an Jimi versteht Axel als Verneigung vor dem viel zu früh verstorbenen Gitarristen, der in seiner kurzen Karriere die Rockmusik für immer verändert hat, und dieser Einfluss ist in Axels Gitarrenspiel deutlich zu hören. Es wird laut. Einmal gesehen und gehört, wird sofort klar, Axel Merseburger versteht sein Handwerk und weiß das Publikum zu begeistern.

Reginald Kenneth Dwights musikalische Begabung wurde schon früh erkannt. Im Alter von elf Jahren erhielt er ein Stipendium für die Royal School of Music. Mit 15 Jahren tingelte Elton John durch die Pubs, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die raue Atmosphäre stellte den sensiblen Musiker auf eine harte Probe: „Oft kam es zu Schlägereien. Deshalb stand mein Klavier am Fenster, damit ich rausklettern konnte, wenn es zu wild wurde. Ich war fünfzehn und schüchtern. Das Singen an sich machte mir Angst. Aber in diesen Pubs habe ich mein ganzes Selbstvertrauen entwickelt.



Durchbruch als Elton John

An seiner Karriere als Musiker feilte der Sänger zunächst im Hintergrund. So spielte er in der Band des Bluesmusikers Long John Baldry, der zum einen für Elton Johns Künstlernamen verantwortlich ist. Der andere Namensgeber war der Saxophonist Elton Dean, ebenfalls ein Bandkollege. Der große Durchbruch ließ nach der Namensänderung nicht lange auf sich warten: Elton John lernte den Texter Bernie Taupin kennen, mit dem er gemeinsam komponierte. Schon Elton Johns zweites Album mit der Hitsingle „Your Song“ wurde ein Erfolg. Von da an war der Sänger auf der Überholspur und landete einen Hit nach dem anderen: Songs wie „Rocket Man“, „Candle in the Wind“ und „Can You Feel the Love Tonight“ sind nur eine kleine Auswahl seiner Welthits.

