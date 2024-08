Böttche Gruppe erweitert Serviceangebot in Potsdam – Umzug von Teltow nach Potsdam nun erfolgt

Die Böttche Gruppe freut sich, die erfolgreiche Umgestaltung ihres langjährigen Autohauses in Potsdam bekannt zu geben. Durch den umfassenden Umbau konnten die Kapazitäten erheblich vergrößert werden, sodass nun für alle drei Marken Opel, Peugeot und Citroën der volle Service angeboten wird.

Ein besonderes Highlight ist die Übernahme aller Mitarbeiter von Teltow, wodurch die gesamte Kompetenz und Erfahrung in Potsdam gebündelt werden konnte. „Wir sind stolz darauf, unser engagiertes Team in Potsdam zu haben, das unseren Kunden weiterhin den besten Service bieten wird“, so ein Sprecher der Böttche Gruppe.

In die Teltower Räumlichkeiten wird Ende Oktober ein namhafter Automobil-Hersteller einziehen, was die Region weiter beleben wird. Die Böttche Gruppe ist sehr optimistisch und sieht die Veränderungen als Chance, ihre Dienstleistungen weiterhin auszubauen und den hohen Standard zu halten.

Ein weiterer wichtiger Schritt in die Zukunft ist die Investition in die Elektromobilität. Seit dem 01. Juni 2024 ist die ­Böttche Gruppe zertifizierter Tesla ­approved Body Shop, d. h., „wir sind eine Tesla zertifizierte Werkstatt. Nur wir können Tesla-Originalteile beziehen und Arbeiten an der Karosserie durchführen ohne, dass die Garantie erlischt. Weiterhin werden wir regelmäßig auf neue Tesla geschult und auf dem neuesten Stand gehalten.

Wir setzen auf innovative Technologien und nachhaltige Mobilität, um unseren Kunden die besten Lösungen anzubieten“, erklärt der Sprecher.

Die Böttche Gruppe betreibt Autohäuser in den Regionen Mittel- und Ostdeutschland (MP, BRB, SA) u. a. für die Marken Opel, Peugeot und Citroën, Jeep, Fiat und Abarth, weiterhin sind sie Servicepartner für VW, Skoda und Ford.

Mit dem neuen Konzept in Potsdam ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und seinen Kunden einen erstklassigen Service zu bieten.

Für weitere Informationen und einen Besuch im neuen Autohaus in Potsdam sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Herzliche Grüße aus Teltow.

Foto: Autohaus Böttche